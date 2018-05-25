Украина назвала дату большой войны с Россией
За последние годы украинские власти не раз сообщили, что Россия якобы скоро нападет на Украину или что война между странами давно началась. Как заметили эксперты и простые украинцы, обычно подобные заявления слышны перед очередным повышением налогов или принятием других непопулярных мер Киевом. Также они предваряют попытки политиков из Незалежной добиться эскалации конфликта в Донбассе.
Заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова о скорой войне с Россией прозвучало на фоне масштабных провокаций со стороны военных в Донецкой и Луганской областях. Он возложил ответственность за происходящее на представителей ополчения. Кроме того, политик напугал украинцев, сообщив, что на границе якобы зафиксирована повышенная концентрация войск России.
"Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле, после завершения чемпионата мира по футболу", – цитирует Турчинова украинское отделение BBC News. При этом Киев не отрицает, что Вооруженные силы Украины ведут в Донбассе наступательную деятельность. "Идет настоящая война, а во время войны есть боевые действия, есть жертвы", – сказал представитель администрации Петра Порошенко.
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