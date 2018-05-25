Украина назвала дату большой войны с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в очередной раз заявил, что в ближайшее время может произойти прямое столкновение между Киевом и Москвой. На этот раз он даже назвал дату начала войны – июль 2018 года.



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