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Общество
"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком

"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком

Ксения Шойгу 17 сентября впервые стала мамой, подарив Сергею Шойгу внучку.
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Буквально накануне молодая мама показала в своем инстаграм-аккаунте, как она с супругом и новорожденной малышкой возвращается из роддома домой, а уже сегодня Ксения Шойгу отправилась на работу.

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Младшая наследница министра обороны призналась, что ей очень тяжело уходить от дочери, но, видимо, обстоятельства того потребовали. Напомним, дочь Сергея Кужугетовича является общественным деятелем и спортивным функционером.

"Я в шоке от себя," – написала Ксения.

Молодая мама сняла краткое видео о своем возвращении в офис. Все коллеги радостно приветствовали Ксению аплодисментами. Вероятно, столь скорым возвращением женщина удивила не только сама себя, но и окружающих, ведь с родов прошло всего лишь шесть дней.

Напомним, отцом новорожденной стал супруг Ксении – блогер Алексей Столяров. Мужчина присутствовал на родах и сделал первый снимок своей избранницы после этого радостного события. Он же объявил о случившемся в Сети.

Ксения поставила себе цель быстро прийти в форму после родов, и уже сделала большой шаг на этом пути. Она призналась подписчикам, что за первый день "приведения себя в форму", уже потеряла пять с половиной килограммов от беременного веса. При этом Ксении Шойгу еще неделю нельзя заниматься спортом.

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 15:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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