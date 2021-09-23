"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком

Буквально накануне молодая мама показала в своем инстаграм-аккаунте, как она с супругом и новорожденной малышкой возвращается из роддома домой, а уже сегодня Ксения Шойгу отправилась на работу.
Младшая наследница министра обороны призналась, что ей очень тяжело уходить от дочери, но, видимо, обстоятельства того потребовали. Напомним, дочь Сергея Кужугетовича является общественным деятелем и спортивным функционером.
"Я в шоке от себя," – написала Ксения.
Молодая мама сняла краткое видео о своем возвращении в офис. Все коллеги радостно приветствовали Ксению аплодисментами. Вероятно, столь скорым возвращением женщина удивила не только сама себя, но и окружающих, ведь с родов прошло всего лишь шесть дней.
Напомним, отцом новорожденной стал супруг Ксении – блогер Алексей Столяров. Мужчина присутствовал на родах и сделал первый снимок своей избранницы после этого радостного события. Он же объявил о случившемся в Сети.
Ксения поставила себе цель быстро прийти в форму после родов, и уже сделала большой шаг на этом пути. Она призналась подписчикам, что за первый день "приведения себя в форму", уже потеряла пять с половиной килограммов от беременного веса. При этом Ксении Шойгу еще неделю нельзя заниматься спортом.
Популярные темы форума
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?