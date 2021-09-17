Объявлено о прибавлении в семье Шойгу

Дочь Сергея Шойгу, Ксения, и блогер Алексей Столяров стали родителями. О рождении первого ребенка пара объявила в своих соцсетях.

Долгое время возлюбленные не афишировали отношения. Сперва Алексей Столяров на одной из программ на "Ютубе" рассказал о знакомстве с Ксенией, а позднее она сама дала несколько интервью. Известно, что возлюбленные встретились на "Гонке героев". В мае наследница Сергея Кужугетовича рассказала о помолвке и сообщила о свадебных планах. В июне она лично объявила о том, что скоро станет мамой.

Тогда советник зампреда правления Газпромбанка призналась, что не понимает, как можно планировать ребенка, но невероятно рада тому, что все случилось так. Теперь в Сети появилась радостная новость. Буквально накануне Ксения активно публиковала снимки из лифта и благодарила "всех, кто знает". Теперь она выложила новую "историю".

"Теперь папа", – написала дочь Сергея Шойгу и отметила своего избранника Алексея Столярова. "Кто-то уже появился на свет", – указала Ксения. Блогер тут же опубликовал текст на розовом фоне и указал, что стал отцом. Исходя из цвета, многие сделали вывод, что знаменитость родила девочку. Ксения подтвердила информацию, указав, что "она красавица".

Дошла ли счастливая новость до самого Сергея Шойгу – пока остается загадкой. Алексей Столяров пока крайне осторожно говорит об известном тесте и лишний раз старается не затрагивать тему их отношений. Известно, что сейчас министр находится на избирательном участке.