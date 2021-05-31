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Политика
Шойгу рассказал о нарастающих военных угрозах с западных рубежей

Шойгу рассказал о нарастающих военных угрозах с западных рубежей

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о возрастающих военных угрозах на западном рубеже.
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За семь лет на западном стратегическом направлении все больше усиливается уровень военных угроз. За этот период в 14 раз увеличилась активность американской авиации в Европе, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

Все это дестабилизирует систему безопасности во всем мире, отметил Шойгу на коллегии военного ведомства. Наша страна вынуждена реагировать на действия извне, поэтому Россия не может оставить такую тревожную статистику без ответа. Из-за сложившейся стратегии НАТО во главе с США Министерство обороны РФ сформирует в ЗВО 20 соединений и воинских частей.

Помимо этого министр обороны России доложил на коллегии об оснащении войск современным оружием. Также в связи с нарастающими на западном направлении военными угрозами Вооруженные силы России совершенствуют подготовку военнослужащих.

"Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%", – сказал Сергей Шойгу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал об увеличении значимости крылатых ракет и приказал в достаточном объеме оснастить отечественную армию и флот современными видами высокоточного оружия большой дальности.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 14:11 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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