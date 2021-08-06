Глава Минобороны Шойгу: в Прибалтике создается информационное оружие против России

Министр отметил, что подобные организации, в том числе, распространяют множество "подрывных" неправдоподобных слухов. По его словам, эти структуры источают "не самые лучшие ароматы".
Шойгу сообщил, что такие центы создаются в Польше, Латвии и Эстонии. Там проходят подготовку и наши соотечественники. Он констатировал, что в современном мире информация стала одним из видов вооружений.
Глава Минобороны подчеркнул, что в России не готовят экспертов по информационным атакам, в отличие от Европы, передает LIFE. В структурах некоторых стран следят за происходящим в информационном пространстве и вербуют к себе на работу россиян за заграничные стипендии.
Чиновник добавил, в их рядах десятки людей, которые штампуются каждый квартал. Сергей Шойгу отметил, что в Минобороны отслеживают информационную повестку.
Ранее обозреватель-международник Михаил Росстовский отметил, что маленькая и гордая Литва в последнее время решила, что является сверхдержавой, обязанной помогать смене власти у "отсталых соседей", какими считает Россию и Белоруссию. Он рассказал, какой ответный удар нанес оппоненту президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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