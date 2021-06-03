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Политика
В Минобороны России сделали заявление о начале новой холодной войны

В Минобороны России сделали заявление о начале новой холодной войны

Сложившаяся между государствами система взаимоотношений уже начала разрушаться. На фоне этого все мировое сообщество постепенно втягивается в новую холодную войну.
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Такое мнение выразил заместитель главы министерства обороны РФ Александр Фомин. По его словам, на формирование абсолютно нового миропорядка указывает то, что государства вновь начинают делить друг друга на "своих" и "чужих". При этом в доктринальных документах "чужие" рассматриваются как противник. А это, в свою очередь, показывает, что мир стоит на пороге новой холодной войны.

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 Сергей Кужегетович Шойгу

Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

По мнению Фомина, система взаимоотношений, которая сложилась между странами на сегодняшний день, постепенно разрушается. Кроме того, меняются принципы ведения войны, так как в мире появляются новые виды вооружения, развивается киберпространство, а борьба за космос продолжает набирать обороты, передаёт RT.

Сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка, — заявил Фомин.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что количество военных угроз на западном стратегическом направлении в последнее время нарастает. По его словам, в ответ на действия НАТО РФ намерена сформировать 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе.

Конфликт между США и СССР, получивший название "холодная война", продолжался с 1946 года до конца 1980-х годов и носил исключительно политический и идеологический характер. Стороны не вступали в прямое вооружённое столкновение, однако их противостояние привело к военным конфликтам в некоторых странах третьего мира.

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Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
3 июня 2021, 17:37 Источник: RT ✓ Надежный источник

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