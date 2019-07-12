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Юлия Савичева призналась в тайном страхе

Юлия Савичева. Фото: www.globallookpress.com
Финалистка "Фабрики звезд-2", участница "Евровидения-2004" поделилась с поклонниками переживаниями, опубликовав откровенный пост на своей странице в Instagram. Юлия Савичева стала замечать, что время летит очень быстро.
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"Казалось бы, совсем недавно мне было 16, и я впервые открывала двери в звездный дом "Фабрики", а сегодня моей дочке уже почти два года", – отметила певица. Она добавила, что стала замечать за собой, что "в череде событий, дел и переживаний стала очень бояться что-то упустить".

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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

По словам Юлии Савичевой, теперь каждую минуту отпуска она старается ни на шаг не отходить от дочки. Даже понимая, что слишком балует ребенка, артистка ничего не может с собой поделать.

Знаменитость призналась, что ей страшно услышать однажды от дочери, что она всегда работала и ее часто не было рядом. К слову, подобные угрызения мучают многих звезд шоу-бизнеса и слишком занятых карьерой родителей.


Как писали "Дни.ру", недавно Юлия Савичева набила татуировку в честь своей дочери. Многие осудили и раскритиковали певицу за это. 

Напомним, в 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта, композитора, поэта и певца Александра Аршинова. Именно он написал для нее музыку к песням "Седьмое небо" и "Выше звезд". За свою творческую карьеру 32-летняя исполнительница выпустила пять альбомов.

Автор: Валерия Нарская12 июля 2019, 10:56
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