Юлия Савичева призналась в тайном страхе
"Казалось бы, совсем недавно мне было 16, и я впервые открывала двери в звездный дом "Фабрики", а сегодня моей дочке уже почти два года", – отметила певица. Она добавила, что стала замечать за собой, что "в череде событий, дел и переживаний стала очень бояться что-то упустить".
По словам Юлии Савичевой, теперь каждую минуту отпуска она старается ни на шаг не отходить от дочки. Даже понимая, что слишком балует ребенка, артистка ничего не может с собой поделать.
Знаменитость призналась, что ей страшно услышать однажды от дочери, что она всегда работала и ее часто не было рядом. К слову, подобные угрызения мучают многих звезд шоу-бизнеса и слишком занятых карьерой родителей.
Как писали "Дни.ру", недавно Юлия Савичева набила татуировку в честь своей дочери. Многие осудили и раскритиковали певицу за это.
Напомним, в 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта, композитора, поэта и певца Александра Аршинова. Именно он написал для нее музыку к песням "Седьмое небо" и "Выше звезд". За свою творческую карьеру 32-летняя исполнительница выпустила пять альбомов.
Спутника девушки разыскивает полиция
Певица отменила выступление актеров
Женщина призналась, что не ожидала такого поступка актрисы
Пианистка поделилась с поклонниками в соцсети снимками с отдыха
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
Отец напивается и поднимает руку
А нам астролог сказала всю правду!
13 лет не слушается совсем
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Как назвать собаку?
Жена алкоголичка
Должна платить за его долги
Страпон
Как?
Очень навязчивый
Как убрать дряблость с ног
Обязательно ли играть свадьбу?
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.