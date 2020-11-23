Скандально известная звезда шоу "Дом-2" лишилась отчима

Сегодня ночью экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Романец сообщила поклонникам о трагедии, произошедшей в ее семье: ушел из жизни ее любимый отчим. По последним данным, причиной смерти стала болезнь.

Известно, что Викторию с мужчиной связывали замечательные, теплые отношения. Она посвятила ему трогательные строчки в социальной сети. Там девушка рассказала, что он был для нее больше, чем папа, хотя она никогда не называла его так и "обращалась на Вы".

Он был "лучшим примером настоящего мужчины, который будет горой за свою семью и не даст в обиду никого из близких". Романец написала, что семья боролась до конца, а он сопротивлялся как мог, в этом весь он, "жил в своё удовольствие и делал что хотел". "Светлая тебе память, дорогой человек. Я не подведу !" – Подытожила дива.

Стоит упомянуть, что именно этот мужчина воспитывал Викторию с самого раннего детства и всегда помогал во всем, о чем девушка часто рассказывала поклонникам.

Напомним, Виктория Романец покинула проект "Дом-2" в 2016 году, заявив, что больше не в состоянии наблюдать, как ее любимый человек строит отношения с другой. Некоторое время спустя, стало известно о ее романе с бизнесменом Антоном Гусевым. Вскоре пара узаконила свои отношения и отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы. Общих детей супруги пока не планируют и периодически любят выяснять отношения в ток-шоу на всю страну.

