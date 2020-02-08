"Схуднуть надо": отъевшуюся Викторию Романец распекли за внешний вид

Поклонники отметили, что на снимках в "Инстаграм" знаменитость выглядит очень сексуально и привлекательно. "Пятница. Пора снять с себя нагрузку и лишнюю одежду", – отметила она.
Однако некоторым подписчикам показалось, что Виктория Романец набрала вес после отдыха. "Схуднуть бы", - посоветовала россиянка. "Она просто не в курсе, что от спорта растут ноги, руки и попа. Для меня главное — это качество тела, без рыхлости и дряблости", — отметила Виктория Романец.
Правда, больше всего комментариев фолловеры оставили по поводу прически бывшей участницы шоу "Дом-2". Многие отметили, что знаменитость с кудряшками похожа на певца Валерия Леонтьева. Другие нашли схожесть с Майклом Джексоном.
В "Сторис" Виктория Романец показала и другой образ: надела на кроп-топ золотую косуху. Такой наряд вкупе с кудрявой прической вновь вызвал ассоциации с Валерием Леонтьевым, который тоже любит блестящие концертные наряды.
Отметим, что несколько лет назад во времена участия в телестройке девушка не отличалась худощавым телосложением. Однако после свадьбы с Антоном Гусевым Виктория Романец начала следить за собой, правильно питаться и заниматься спортом.