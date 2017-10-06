Богатые соседи пылают ненавистью к Гусеву и Романец

Жители поселка, в котором живут звезды "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев, ополчились на молодоженов. Соседи даже создали секретный чат, в котором обсуждают скандальную пару.

Недавно молодые люди переехали в новый дом. Они живут в поселке бизнес-класса недалеко от МКАД. Появление скандальных звезд "Дома-2" расстроило местных жителей.

Соседи Романец и Гусева жалуются на шум, когда парочка выясняет отношения. По словам жителей поселка, иногда супруги доходят до того, что выкидывают вещи из окон. Возмущают местных и нескромные фотосессии Виктории.

Кроме того, соседям не нравится, что в своем Instagram девушка размещает фото их машин и домов. Они даже создали чат под названием "не соседи, а г**но", сообщает паблик Super.

Как писали Dni.Ru, cвадьба самой яркой пары "Дома-2" не раз отменялась и переносилась. 17 августа звезды реалити-шоу стали мужем и женой. Через неделю после регистрации брака они улетели в свадебное путешествие на Мальдивы. Но отпуск был испорчен: супруги разругались уже в начале путешествия.

Публикация от ANTON GUSEV ���� не знакомлюсь. (@antongusev98) Июн 3 2017 в 4:19 PDT

Напомним, повод был ничтожный, но вылился в крики и хлопанья дверью. "Поссорились мы из-за супа, – сообщила Романец. – Я хотела на обед том-ям, который прекрасно готовили в одном из ресторанов. До него нужно было идти несколько минут. А Антон предлагал остаться в другом заведении с ребятами, с которыми мы познакомились на отдыхе. Жажда супа пересилила, и я пошла одна. Конечно, я разозлилась!"