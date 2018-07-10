Викторию Романец заплевали за слова об эскорте

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец в своей авторской колонке порассуждала о незавидной доле девушек, занявшихся эскортом. По мнению Вики, им всем нужна психологическая помощь.

Виктория Романец была одной из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2". Однако свою судьбу знойная брюнетка нашла за периметром – она вышла замуж за экс-участника шоу Антона Гусева. Влюбленные сыграли шикарную свадьбу на Мальдивах, а недавно приобрели апартаменты за семь миллионов рублей. Отметим, что девушка никогда не бедствовала. Ее отец владеет сетью отелей на юге России.

Романец делит эскортниц на два типа: тех, кто гордится профессией, и тех, кто стесняется своего занятия. "Любой человек легко отличит эскортницу от приличной девушки. Если ты заходишь на страницу в соцсети, где большинство фотографий – грудь и попа, то это плохой знак", – заключила Романец.

Виктория убеждена, что в эскорт идут не от хорошей жизни. По ее мнению, большое внимание на современных девушек оказывает агрессивная реклама и обилие информации. "К тому же сейчас очень много соблазнов, повсюду красивые картинки – билборды, истории в социальных сетях, кино. В погоне за роскошью девушки решаются на крайние меры. Мне их жаль, ведь какой дорогой бриллиант или машина смогут компенсировать душевную боль?" – задала риторический вопрос она.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 14 Июн 2018 в 12:32 PDT

Девушка высказала мысль, что эскортницам нужна помощь психолога, потому что их мировоззрение скажется на их детях. Да и личная жизнь женщин "сопровождения", как правило, не складывается. "Любовницы в основном и остаются в любовницах. Да, есть те, которым везет, но их единицы", – отметила Романец.

В заключение Виктория призвала девушек в погоне за деньгами не заниматься эскортом, а "немного включить смекалку и мозги", передает StarHit. Интересно, что комментаторы крайне негативно отреагировали на слова Романец. "Ш***", "Это просто смешно читать. Такой примитивный слог. Эскортница пишет о себе подобных, при этом выставляет ужасно вульгарные фотографии с мужем и, конечно же, сумкой Hermès, ну как же, ну надо же достаток показать. "Это несчастные девушки, им нужно идти к психологу..." Умнее советов дать не может?", "И это говорит женщина, которая регулярно публикует фотки, где показывает попу и сиси..." – высказались читатели.