В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины

Не существует варианта, при котором Донецк может вновь оказаться в составе Украины. Об этом заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"На данный момент я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей ДНР и ЛНР или же руководителей, которым на Украине грозит как минимум пожизненное наказание, просился обратно", – приводит его слова республиканское Министерство информации.

В то же время он констатировал, что ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться, поэтому регион все больше отдаляется от Незалежной. Киев, заявил Пушилин, по-прежнему игнорирует выполнение взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений.

Упомянул председатель Народного совета ДНР и о словах исполняющего обязанности министра иностранных дел Луганской республики Владислава Дейнего, который заявил о готовности возвращения Луганска в Незалежную. "Владислав Николаевич (Дейнего. – Прим. ред.) рассуждал, как это могло бы быть, но к практической составляющей это не имеет никакого отношения", – подчеркнул Пушилин, добавив, что волноваться не стоит. Донбасс, по его словам, уже настолько отдалился от Украины, что его возвращение обратно даже в теории становится невозможным.





Ранее исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика должна вернуться на Украину, поскольку этого требует мировое сообщество. "Нам надо выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом для того, чтобы получить признание европейское, признание мировое, мы должны идти по этому пути", – сказал исполняющий обязанности руководителя дипломатического ведомства самопровозглашенной республики.

Война в Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда пришедшие в результате госпереворота новые украинские власти начали в регионе так называемую антитеррористическую операцию. По данным Организации Объединенных Наций, за почти четыре года конфликта его жертвами стали около десяти тысяч человек.

Немалая часть из них – гражданские лица, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Украинская армия продолжает обстреливать из артиллерии и реактивных систем залпового огня Донецк, Макеевку и другие города региона.



