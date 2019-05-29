Чему казахские реформы могут научить СНГ

Президентская кампания в Казахстане заложит основу для цивилизационного рывка страны, которая к 2050 году должна войти в топ-30 ведущих экономик планеты. Участие в выборах представителей диаметрально противоположных политических сил, предлагающих порой взаимоисключающие пути развития государства, – возможность для общества выбрать наиболее приемлемый.



Успех Назарбаева

9 июня Казахстану предстоит избрать президента. И впервые в постсоветской истории почти 20-миллионного государства в выборах не будет участвовать Нурсултан Назарбаев. Напомним, он 19 марта объявил о добровольном и досрочном сложении полномочий, при этом сохранил за собой пост лидера правящей партии "Нур Отан", председателя Совета безопасности Казахстана, а также члена Конституционного совета Казахстана.

Назарбаев был абсолютным "рекордсменом" среди лидеров всех постсоветских государств по времени пребывания у власти. Страна за эти три десятилетия динамично развивалась: достаточно сказать, что подушевой ВВП с начала девяностых вырос почти в 3,5 раза, а численность населения – на 10% (причем в основном за счет естественного, а не миграционного прироста).

Сейчас почему-то уже не принято вспоминать, а ведь именно Назарбаев стал идеологом создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно благодаря ему мы можем теперь летать в Минск и Астану по российским паспортам. Он же и первым среди постсоветских лидеров учредил Ассамблею народов Казахстана – конституционный орган, дискуссии внутри которого позволили преодолеть многие гражданские конфликты в этой многонациональной стране.

Назарбаев как лидер крупнейшей экономики Центральной Азии сумел выстроить многовекторную дипломатию с учетом интересов всех ближайших партнеров и союзников – России, Китая, Турции. Но это были партнерские отношения, а развивался Казахстан по своему, особому пути, что сам Назарбаев подчеркнул, объявляя об отставке: "Уверен, что мы идем по правильному пути! Если мы будем сильными, все будут считаться с нами. Если мы понадеемся на кого-то, то лишимся всех своих достижений".

"Экзамен" для идей модернизации

Любая политическая система требует обновления – Назарбаев это прекрасно понимал. И последние годы в Казахстане шли масштабные политические реформы. В начале 2017 года, выступая с посланием к парламенту, президент объявил о начале так называемой "Третьей модернизации Казахстана". Она включает модернизацию общественного сознания, поэтапное сворачивание госкапитализма (доля государства должна снизиться до уровня большинства стран ОЭСР – 15% от ВВП) и, самое главное, – реформу правящего класса и переход от ультрапрезидентской к президентско-парламентской форме правления.

"В республике приветствуются идеи меритократии, когда государством руководят наиболее способные люди. С решением экономических задач страны связаны и формирование корпуса политических госслужащих, и повышение их образовательного уровня", – объясняет суть политической реформы Назарбаева главный редактор журнала "Мир Евразии" Эдуард Полетаев. А ее конечная цель, как заявил сам Назарбаев, – к 2050 году ввести Казахстан в тридцатку самых успешных и эффективных государств планеты (для этого необходимо обеспечить темпы экономического роста не ниже 5% в год).

Предстоящие президентские выборы станут своеобразным "экзаменом" для идей модернизации, предложенных Назарбаевым. Поэтому не иначе как с иронией можно воспринимать мнения различных политологов о том, что исход президентской кампании якобы предрешен.

Напротив: созданы все условия для того, чтобы выборы стали максимально демократичными и открытыми в истории Казахстана. Центризбирком проделал огромную работу для либерализации законодательства, основываясь на передовом опыте. Отметил это даже Уршула Гацек – глава миссии наблюдателей БДИПЧ, которое традиционно крайне настороженно относится к постсоветским выборам. Уже сейчас для участия зарегистрировано более трехсот международных наблюдателей (кстати, проголосовать на выборах можно будет и в России – в консульствах Казахстана в Астрахани, Казани, Омске, Санкт-Петербурге и Москве).

После добровольной отставки Назарбаева страну возглавил Касым-Жомарт Токаев – один из самых опытных политиков Казахстана, который последовательно был министром иностранных дел, премьер-министром, председателем верхней палаты парламента (верх его дипломатической карьеры – пост заместителя генерального секретаря ООН.

И хотя его кандидатуру на выборах президента поддержала правящая партия "Нур Отан", победа Токаева – вопрос отнюдь не решенный. Казахские выборы не идут по заранее написанному сценарию, это подлинное ристалище самых различных и ярких политиков.

Как достичь всеобщего благоденствия?

Кандидат от коммунистов Жамбыл Ахметбеков и оппозиционер Амиржан Косанов настроены скептически по отношению к происходящему в стране: они отмечают, что за последние годы в Казахстане сформировалось засилье влиятельных представителей крупного бизнеса, которые буквально паразитируют на человеческих ресурсах.

"Казахстан – одна из богатейших стран мира по запасам нефти, газа, черных и цветных металлов. При умелом использовании и эксплуатации данных ресурсов, страна как минимум может сравняться по уровню жизни с Кувейтом или ОАЭ", – говорит коммунист Ахметбеков.

Впрочем, пути достижения всеобщего благоденствия у кандидатов разные. Ахметбеков, естественно, выступает за деолигархизацию путем национализации (в первую очередь, конечно, добывающих компаний).

А вот Косанов, напротив, – ярый антикоммунист и сторонник "европейского" пути развития Казахстана. Он ратует за общеевропейскую систему прав человека (что неудивительно для оппозиционера с 20-летним стажем, не раз бывавшего в изоляторе по обвинению в несанкционированных акциях), но вместе с тем, выступает за укрепление коллективной безопасности между соседними странами Центральной Азии, а также возрождение сотрудничества с тюркоязычным миром.

Как поднять отечественную экономику?

Предвыборная программа кандидата от профсоюзов Амангельди Таспихова также в значительной степени построена на критике существующей социально-экономической системы. Упор он делает на соблюдении работодателями прав трудящихся.

Для начала несколько цифр. Только государственные инспекторы труда выявляют ежегодно до десяти тысяч нарушений трудового законодательства; задолженность по заработной плате перед работниками превысила два миллиарда тенге; по вине работодателей ежегодно на производстве более 1,5 тысячи работников получают трудовые увечья, а более 200 человек погибают.

"Очень большое количество людей в поисках лучшей доли уезжают в другие страны, потому что не устраивает заработная плата, не устраивают условия труда. Получив здесь образование, знание, выросши и став профессионалами, они отдавать свои познания идут в другие государства, в других странах они поднимают экономику. Это невосполнимые потери для нашей страны"! – констатирует Таспихов.

Как добиться вхождения Казахстана в топ-30?

На проблему оттока трудовых ресурсов и депопуляции сельских территорий обращает внимание и кандидат от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков. Основа прогрессивного развития государства, по его мнению, – это развитие АПК, без чего невозможно будет решить поставленную Нурсултаном Назарбаевым задачу вхождения Казахстана в топ-30 ведущих экономик планеты.

Рахимбеков предлагает активнее развивать аграрную науку (он сам, кстати, возглавляет холдинг "Национальный аграрный научно-образовательный центр", объединяющий три университета и 23 профильных НИИ).

Как возродить национальные традиции?

Выдвинутый общественным движением "Орлы великой степи" Садыбек Тугел свою предвыборную программу строит на традиционалистских идеях. В отличие от других кандидатов, акцент он делает не на экономике, а на общественном сознании: в частности, он считает, что за последние годы "вестернизация" принесла в Казахстан слишком много вредоносного – от порнографии до игромании. И бороться с этим нужно, возрождая национальные традиции (например, воссоздав суд биев).

Как оздоровить финансовую политику?

Один из наиболее ярких кандидатов – это единственная женщина, участвующая в президентской гонке, Дания Еспаева, выдвинутая демократической партией "Ак жол". В истории центральноазиатских государств еще не было примера руководства женщиной (можно вспомнить лишь временного президента Киргизии в 2010-2011 годах Розу Отунбаеву), и тем интереснее фигура Еспаевой.

Она опытный экономист, и одной из основных проблем казахской экономики видит низкий уровень импортозамещения и слабый курс тенге. Еспаева выступает против практики девальвации национальной валюты, и требует введения ответственности финансового регулятора за "антинациональную" финансовую политику.

"Если министр национальной экономики или глава Нацбанка заявил, что девальвации не будет, а она происходит, – то такой чиновник должен подать в отставку"! – уверена Дания Еспаева.

Чем ближе президентские выборы, тем более жесткой становится риторика кандидатов: очевидно, что проблем в социально-экономической сфере Казахстана накопилось немало. И решать их нужно как можно скорее. Именно поэтому сегодня Казахстану так необходимы демократические выборы.

По мнению члена Президиума Международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Дмитрия Линтера, гражданам важно знать, что во главе государства стоит руководитель, представляющий их интересы. Фермеры хотят услышать программу действий по развитию агропромышленного комплекса, малый бизнес ждет поддержки отечественных предприятий на государственном уровне, рабочие заводов мечтают об экологически безопасных производствах и повышении заработных плат.

На президентских выборах в Казахстане любая партия может высказать мнение о путях дальнейшего развития страны – на национальном уровне, затронув струны души каждого жителя. И это, несомненно, обеспечит высокую явку на избирательные участки.