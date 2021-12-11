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Политика
Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал настоящие причины развала СССР

Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал настоящие причины развала СССР

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Россия 24".
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По мнению Нурсултана Назарбаева, распад Союза Советских Социалистических республик (СССР) произошел по нескольким причинам. Мол, тогда в стране был запрос на перемены. Социалистическая экономика, а также тоталитарная и административная системы уже не были эффективными. Однако руководство не заметило это вовремя.

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При этом Назарбаев считает, что прибегать к реформам необходимо было в стране, где царили бы порядок и дисциплина. Однако в СССР уже не было спокойно. Это вторая причина, по словам политика. 12 июня 1990 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин объявил о независимости республики, что стало своего рода сигналом для остальных территорий.

Напомним, официально СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 года. Тогда президент Михаил Горбечев сложил свои полномочия. В этот же день над Кремлем советский флаг сменили на российский триколор. Первое коммунистическое государство просуществовало 70 лет.

Ранее о распаде СССР высказался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик уверен, что к этому событию причастны США и Европа, которые хотели устранить сильного противника.

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 17:57 Источник: YouTube-канал 'Россия 24' ✓ Надежный источник

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