Дошло до суда: обвиненного в воровстве Меньшикова могут лишить элитной квартиры

Как сообщает издание StarHit, некая Светлана Савицкая претендует на жилплощадь, принадлежащую Олегу Меньшикову. Женщина рассказала, что после смерти супруга наследники втайне оформили квартиру на себя и продали знаменитому актеру. Это было 15 лет назад.
Речь идет о недвижимости в центре Москвы. Элитная квартира находится в районе Хамовники, стоимость жилплощади – более 100 миллионов рублей.
Интересно, что четыре года назад Савицкая пыталась сделать так, чтобы договор купли-продажи был признан недействительным, а также завладеть половиной квартиры. Однако тогда иск не был удовлетворен.
Сейчас дело снова дошло до суда. Женщина требует половину квартиры, якобы незаконно проданной Меньшикову. При этом Савицкая называет актера "добросовестным приобретателем", отметили в пресс-службе Хамовнического суда.
Если суд встанет на сторону Светланы, то артист может лишиться части квартиры. Однако является странным факт, что женщина в течение многих лет после смерти бывшего мужа не претендовала на эту недвижимость. Савицкая уверяет, что до 2018 года не знала о существовании жилплощади.
Ранее Олега Меньшикова, который является худруком театра имени Ермоловой, обвинили в воровстве спектакля "Двенадцатая ночь". Подробнее об этом писали "Дни.ру".