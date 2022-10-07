Поставлена точка: Меньшиков избавился от престарелой соседки по элитной квартире

Олег Меньшиков рисковал потерять часть дорогой недвижимости из-за внезапно появившейся некогда владелицы квартиры.

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В квартирном вопросе знаменитого актера Олега Меньшикова, кажется, поставлена точка. Половиной его элитного жилья в самом центре столицы хотела завладеть Светлана Савицкая. Еще в конце 90-х женщина вместе со своим мужем купила "квадраты" на Фрунзенской набережной: недвижимость оформили на супруга, а после развода договорились, что доход с продажи квартиры поделят пополам.

Как выяснилось позже, мужчина умер, однако его бывшую благоверную родственники об этом не уведомили. В итоге недвижимость была продана родителями покойного, а новым владельцем стал именитый деятель театра и кино. Несколько лет назад Светлана Савицкая пыталась добиться того, чтобы договор купли-продажи признали недействительным, но иск не удовлетворили.

Но дело все же дошло до суда. Престарелая женщина требовала половину квартиры и могла бы лишить Олега Меньшикова части жилплощади и стать его соседкой. К счастью для актера суд встал на его сторону и постановил: подселять пенсионерку к нему не будут, а значит, от возможной соседки он благополучно избавился.

Стоит отметить, что про договоренность Светланы Савицкой с экс-супругом никому не было известно. По этому дело прошло пять заседаний, при этом женщина, судя по всему, не таит обиды на звезду российского театра и кино: Олега Меньшикова она называла "добросовестным приобретателем".