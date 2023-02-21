Светятся от счастья! Молодая жена бездетного Меньшикова скрывает живот

Олег Меньшиков вместе с супругой появился на публике.

О личной жизни Олега Меньшикова известно немного. Публика знает лишь о том, что в 2005 году народный артист женился на малоизвестной актрисе Анастасии Черновой, которая моложе его на 23 года. За 18 лет брака пара так и не обзавелась детьми. В одном из интервью знаменитый актер признался, что здоровье уже не позволяет завести ребенка.

Недавно Олег и Анастасия вышли в свет, появившись на премьере фильма "Нюрнберг". Фотографы запечатлели пару на красной дорожке. Поклонники заметили, как Меньшиков преобразился и теперь просто затмевает свою любимую супругу. Актер был одет в укороченные штаны, просторную кофту и бархатную жилетку.

Чернова выглядела чуть скромнее. Она скрыла фигуру, в том числе живот, под безразмерной одеждой. Часть фанатов, которая все-таки ждут наследников известного артиста, предположила, что Анастасия спрятала формы не просто так. Якобы супруга Меньшикова находится в интересном положении.

Конечно, это всего лишь домыслы, которые не подкреплены вескими аргументами. Но нельзя было не заметить, что 62-летний Олег Меньшиков и его молодая супруга на мероприятии светились от счастья.