Живот уже не спрятать: Оксана Акиньшина и Данила Козловский готовятся к пополнению в семье

Скрывать очевидное больше невозможно: Оксана Акиньшина, судя по всему, готовится подарить Даниле Козловскому наследника, а их парижское рандеву расставило все точки над "i".

Главная "молчунья" российского кинематографа Оксана Акиньшина последние полгода ведет себя как настоящий мастер конспирации. Пока светские хроникеры обрывают телефоны ее агентов, актриса придерживается строгой тактики: в социальных сетях появляются исключительно портреты "по пояс", а красные дорожки престижных кинофестивалей и вовсе остались без ее участия. Однако в мире шоу-бизнеса шила в мешке не утаишь, особенно когда речь идет о паре такого масштаба.

Настоящая сенсация созрела в самом сердце Франции. Оксану Акиньшину и Данилу Козловского застукали в легендарной парижской опере. Пара наслаждалась спектаклем "Онегин", стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Но папарацци оказались проворнее: на кадрах, сделанных в конце февраля, отчетливо видно, что скрывать изменения в фигуре актрисе становится все сложнее.

Акиньшина покидала зал под руку с Козловским, и свободный крой ее наряда не смог замаскировать заметно округлившийся живот. Еще одной яркой деталью стало кольцо на том самом пальце актрисы. Похоже, Данила решил закрепить успех не только на сцене, но и в личной жизни, переведя отношения с Оксаной на новый, максимально серьезный уровень.

Информация о скором пополнении в звездном семействе находит подтверждение и в Москве. Люди, вхожие в круг семьи Козловского, не скрывают, что пара действительно ждет ребенка. Для Акиньшиной это будет уже четвертый малыш, а для Данилы — второй. Напомним, у актера подрастает дочь Ода Валентина от отношений с Ольгой Зуевой, с которой он расстался вскоре после рождения первенца.

Роман Акиньшиной и Козловского начался на съемках фильма "Чернобыль" и с тех пор оброс невероятным количеством слухов. Актеры долгое время хранили молчание, изредка подогревая интерес редкими совместными выходами. Теперь же, когда дело дошло до беременности, их стратегия "тишины" кажется вполне оправданной — пара оберегает свое счастье от лишних глаз.