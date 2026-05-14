"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек

Громкая новость о тяжелом заболевании блогера Валерии Чекалиной спровоцировала серьезный конфликт в медийном пространстве и разделила звезд шоу-бизнеса на два лагеря.

Жизнь популярного блогера Валерии Чекалиной, известной миллионам как Лерчек, в последние месяцы превратилась в настоящий триллер с драматическими поворотами. В конце февраля знаменитость подарила сына танцору Луису Сквиччиарини, но радость материнства была мгновенно прервана страшным известием. Врачи вынесли вердикт, который звучит как приговор: рак желудка четвертой стадии с обширными метастазами. Состояние многодетной мамы сочли настолько критическим, что правоохранительные органы даже пошли на беспрецедентный шаг, отпустив ее из-под домашнего ареста для прохождения экстренного лечения.

Однако сочувствие аудитории быстро сменилось подозрениями и едкими комментариями. Поводом для взрыва негодования послужил ролик, который стремительно распространился в Сети благодаря блогеру Алине Расковской. На кадрах Валерия Чекалина, вопреки смертельному диагнозу, активно тренируется в спортивном зале, выполняя сложные упражнения. Увиденное шокировало публику: как человек, буквально угасающий от тяжелейшего недуга, может демонстрировать такую завидную физическую форму и выносливость? В комментариях тут же поползли зловещие слухи о том, что болезнь может быть лишь грамотным пиар-ходом для спасения репутации.

Масла в огонь подлила модель Алана Мамаева, которая никогда не отличалась излишней мягкостью в суждениях. Она публично усомнилась в честности Чекалиной и призвала ту прекратить поток сплетен единственным верным способом — обнародовать медицинские документы. Мамаева уверена, что если диагноз реален, то Валерии не составит труда показать справки и закрыть тему раз и навсегда. По мнению модели, бездоказательные заявления о четвертой стадии рака на фоне активного образа жизни выглядят по меньшей мере странно.

Такая позиция вызвала праведный гнев у Даны Борисовой, которая сама не раз становилась жертвой травли. Телеведущая решила не отмалчиваться и буквально сцепилась с Мамаевой, обвинив ту в полном отсутствии этики и милосердия. Дана не стала стесняться в выражениях, защищая Чекалину от нападок. По мнению Борисовой, требовать от тяжелобольного человека отчетности — это верх цинизма, на который способны только те, кто сам не имеет за душой ничего святого.

В беседе с журналистами Дана Борисова подчеркнула, что не считает Алану Мамаеву авторитетом или звездой, способной выносить вердикты. Телеведущая возмущена тем, что в такой трудный для семьи Валерии период находятся люди, готовые "пиариться" на чужой беде. Дана уверена, что Лерчек сейчас должна тратить силы исключительно на борьбу за жизнь и воспитание новорожденного сына, а не на борьбу с хейтерами, которые ищут подвох в каждом ее движении. Борисова призвала общественность к благоразумию, напоминая, что рак не всегда выглядит как измождение в больничной палате, и каждый борется с ним по-своему.

Сама Лерчек продолжает хранить молчание, игнорируя требования предоставить доказательства. Пока не ясно, станет ли этот скандал точкой в карьере блогера или, напротив, сплотит вокруг нее преданных поклонников.