"Я была в шоке": Дана Борисова раскрыла жуткие детали романа 18-летней дочери с возрастным любовником
Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова вышла в свет, чтобы триумфально объявить: ее 18-летняя дочь Полина наконец-то сбросила "розовые очки", 11 килограммов лишнего веса и избавилась от опасного мужчины, который едва не лишил ее жизни.

На предпремьерном показе нового сезона реалити "Ставка на любовь" Дана Борисова выглядела сияющей, но в ее глазах читалась материнская тревога. 49-летняя телеведущая призналась, что должна была позировать на красной дорожке вместе со своей наследницей Полиной Аксеновой, однако девушка в последний момент слегла с болезнью. Впрочем, это не помешало Дане пуститься в откровения о кардинальных переменах в жизни дочери.

По словам Борисовой, Полина взяла "вынужденный отпуск", чтобы полностью пересобрать свою личность. Результаты поражают: девушка экстремально похудела на 11 килограммов, вычеркнула из телефонной книги всех подозрительных знакомых и с головой ушла в чтение. Сейчас между матерью и дочерью царит небывалая гармония, хотя еще недавно их отношения напоминали поле боя.

"Я тобой горжусь, ты такая красивая", — такие слова Дана теперь слышит от Полины ежедневно.

Диагноз и сухой закон

Однако за глянцевой картинкой похудения скрывается суровая медицинская реальность. Дана Борисова не стала скрывать, что ее дочь столкнулась с серьезным ментальным испытанием. Сейчас Полина проходит курс лечения от биполярного расстройства. О приеме алкоголя не может быть и речи — девушка сидит на строгих препаратах, которые несовместимы со спиртным.

Этот вынужденный "сухой закон" пошел Полине только на пользу. Очистив разум от дурмана, 18-летняя наследница звезды смогла здраво взглянуть на свою личную жизнь, которая в последнее время больше напоминала затянувшийся триллер с элементами хоррора.

Ужасы любви

Самой шокирующей частью исповеди Борисовой стал рассказ о бывшем бойфренде Полины. Какое-то время девушка находилась в болезненной зависимости от 35-летнего Артура Якобсона, менеджера Дмитрия Диброва. Дана изначально видела в этом мужчине типичного "альфонса-пиарщика", но влюбленная Полина упорно игнорировала тревожные звоночки, пока дело не дошло до рукоприкладства.

Телеведущая с содроганием вспоминает инцидент, который едва не закончился трагедией. Как выяснилось, взрослый мужчина поднял руку на юную девушку из-за... еды. Полина съела порцию макарон, которую Артур приготовил только для себя. Разъяренный любовник набросился на нее и начал душить, мотивируя свой гнев тем, что ему нужно было "запить таблетку этой пищей".

"Это настоящий абьюзер! Я была в шоке, что она продолжала эти отношения после такого", — возмущается Дана.

Сейчас этот человек заблокирован во всех соцсетях, а семья Борисовой надеется, что навсегда отделалась от присутствия " неприятного типа" в своей жизни.

Новая жизнь и телеэкраны

Сегодня Полина Аксенова взяла паузу в любви, чтобы сосредоточиться на себе. Несмотря на пропущенную презентацию, карьера девушки на телевидении обещает быть блестящей. Продюсеры канала "Пятница!" уже пригласили ее в новое реалити-шоу.

Пока Полина восстанавливает силы дома, Дана Борисова продолжает верить, что все черные полосы остались позади. Путь от взаимных проклятий и скандалов до признаний в любви был долгим, но, кажется, звездная семья наконец-то обрела тот самый дзен, о котором мечтала долгие годы.

13 мая 2026, 12:12
Дана Борисова. Фото: кадр из шоу "Звезды в джунглях"
