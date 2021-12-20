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Шоу-бизнес
Красавец и папина копия: каким растет 12-летний сын Джигурды и Анисиной

Красавец и папина копия: каким растет 12-летний сын Джигурды и Анисиной

Парень покорил пользователей соцсетей природным артистизмом, доставшимся от знаменитого отца
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60-летний Никита Джигурда – не только известный артист, но и многодетный отец. Двоих младших наследников актеру подарила фигуристка Марина Анисина. Супруги развелись несколько лет назад, однако в этом году снова стали мужем и женой. Сейчас знаменитости вместе растят детей-погодок: 11-летнюю Эву-Владу и 12-летнего Мика-Анжеля-Криста. Сыну спортсменки и эпатажного артиста достались гены обоих родителей.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Марина Вячеславовна Анисина

Марина Вячеславовна Анисина фигуристка, олимпийская чемпионка

Бурный роман Джигурды и Анисиной начался еще в 2007 году, когда они участвовали в шоу "Танцы на льду". Эксцентричный актер и олимпийская чемпионка успели узаконить свои отношения, обвенчаться, дважды стать родителями, развестись спустя восемь лет брака и снова сыграть громкую свадьбу. Тем временем дети пары подросли и добились первых успехов.

Сын знаменитостей, Мик-Анжель-Крист, родился в 2009 году. Уже несколько лет звездный наследник, как и его младшая сестра, занимается большим теннисом. Если любовь к спорту Мик-Анжель-Крист, очевидно, унаследовал от матери, то от эпатажного отца ему достался природный артистизм. Так же считает Анисина, которая записала сына на видео после очередной тренировки.

Накануне фигуристка опубликовала ролик, на котором ее сын дурачится с теннисной ракеткой, изображая игру на гитаре. Олимпийская чемпионка заявила, что Мик-Анжель, унаследовавший гены отца, устраивает подобные шоу регулярно. Судя по всему, Анисина недовольна тем, что ее наследник находит время для шуток даже после занятий. "Большой спорт — это не театр", – написала спортсменка в своем "Инстаграм".

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Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)

Подписчики супруги Никиты Джигурды поспешили поддержать парня в комментариях. Многие не согласились со знаменитой матерью, похвалив активность и чувство юмора Мика-Анжеля. Кроме того, пользователи отметили, что наследник становится все больше похож на отца.

" Пусть остаётся таким же весёлым и непосредственным", "Красавец", "Папа дубль 2", – написали пользователи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 10:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

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