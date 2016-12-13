Александр Рафаилович Бердников певец

Когда Александру было пять лет, его семья переехала в Минск. Мальчик собирал видеозаписи концертов зарубежных исполнителей, среди которых был Майкл Джексон, а параллельно учился петь и танцевать, занимаясь по несколько часов в день.

Бердников побеждал в различных смотрах, в том числе международных - в 14 лет ездил в Чехию на конкурс современного танца. Музыкальную карьеру начал в возрасте 16 лет. Тогда белорусская группа "Сябры" предложила Александру вместе записать песню и отправиться в гастрольный тур.

Окончив школу, Бердников перебрался в Москву, где поступил в ГИТИС на эстрадный факультет. В 2002 году пришел на проект "Фабрика звезд", а в итоге стал победителем в составе группы "Корни". В 2009 году снялся в фильме Юрия Кары "Гамлет. XXI век", в котором сыграл Розенкранца.