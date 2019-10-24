"Искалечил мою психику, мою жизнь!": хрупкая красавица рассказала о зверствах солиста группы "Корни" на всю страну

Сейчас шумиха вокруг некогда знаменитой молодежной группы "Корни" поутихла. Мужчины занялись своей личной жизнью и обзавелись семьями. Александр женился на возлюбленной Ольге. У них родились четверо детей, и конечно, медийным персонам было сложно справиться с таким шумным квартетом своими силами.
Тогда в их доме появилась некая Анна Логвинович. 19-летняя девушка пришла к звездной паре работать няней, и поначалу все складывалось весьма хорошо. Правда, в конечном итоге, история получила неожиданный поворот. В шоу Шепелева на "Первом канале" девушка заявила, что знаменитый певец, якобы, регулярно ее домогался.
"Все произошло около нового года. В декабре его жена Ольга улетела вместе со старшими детьми, остались дома только близняшки, я и Александр", – рассказывает Логвинович, – "Я никогда не забуду этот день. Я как обычно стояла на кухне, резала овощи. Он подошел ко мне сзади, начал обнимать за талию, я вообще сначала не поняла, что происходит, кто стоит за мной... Потом он начал целовать меня в шею, начал лапать меня".
Анна отметила, что во время домогательств впала в оцепенение. Она подчеркнула, что в тот день секса между ней и Александром не было, однако позже они регулярно вступали в интимную связь.
В свою очередь у Бердникова тоже нашлось, что сказать в свою защиту. Он опроверг грязные сплетни, а также обвинил бывшую няню в краже. По словам певца, девушка украла с его карты около 400 тысяч рублей.
Проверка на полиграфе показала, что правда на стороне солиста "Корней". Выяснилось, что мужчина действительно интересовался хрупкой красоткой, однако никогда не притрагивался к ней. В случае с Анной все вышло куда хуже – ее вина в похищении денежной суммы была доказана.
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