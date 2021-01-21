Любовница солиста группы "Корни" потеряла ребенка после драки с его женой

Анастасия Толстихина сообщила, что ждала ребенка от солиста группы "Корни" Александра Бердникова. Узнав об этом, жена певца Ольга Мажарцева набросилась на его любовницу с кулаками.

Любовница Александра Бердникова появилась в студии шоу Первого канала "На самом деле". Анастасия Толстихина рассказала, что начала вновь встречаться с солистом группы "Корни" в конце прошлого года. Более того, девушка якобы забеременела от артиста.

Супруга Бердникова, взбешенная новостью, подкараулила Толстихину возле дома. По словам Анастасии, Ольга набросилась на нее, начала оскорблять и тащить в автомобиль. Жена певца настаивала на аборте, поэтому хотела отвести соперницу в клинику.

В тот момент между Толстихиной и Мажарцевой произошла потасовка. Ольга якобы толкнула Анастасию и ударила ногой в живот. Следующие несколько дней любовница артиста испытывала сильную боль, а потом узнала о выкидыше.

В студии шоу "На самом деле" Толстихина также вспомнила встречу с Бердниковым. По словам девушки, певец хотел уйти из семьи. Мол, солиста группы "Корни" перестала привлекать жена, которая родила ему четверых детей.

Александр отрицал интимную связь с Анастасией. Эксперт шоу "На самом деле" подтвердил слова певца, прошедшего тест на полиграфе. Сидящий в студии журналист Антон Беккужев тоже помог разобраться в этой ситуации. Молодой человек сообщил, что Толстихина была беременна от своего нынешнего возлюбленного, с которым уже готовится к свадьбе.