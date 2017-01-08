На юго-западе Москвы загорелась мойка

Управление информации Главного управления МЧС России по Москве сообщило о пожаре в здании на по улице Кржиижановского на юго-западе Москвы. "Горение происходит на площади 750 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Twitter. Горит автомойка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. Пожар удалось локализовать в 12:17. Сведений о пострадавших не поступало, угрозы дальнейшего распространения пламени нет. На месте пожара работают 15 подразделений МЧС (67 человек).

Поступило сообщение о пожаре на ул. Кржиижановского. Горение происходит на площади 750 кв.метров.Пожар был локализован в 12:17. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 8 января 2017 г.