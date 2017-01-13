По Петербургу разбросали головы коров

Жители района Купчино на юге Санкт-Петербурга обнаружили разбросанные по окрестностям головы коров, передает Flashnord. В частности, рассказали очевидцы, останки животных можно было увидеть на улице Димитрова. В управлении Роспотребнадзора по городу рассказали, что находятся в курсе ситуации, по факту произошедшего уже начата проверка.