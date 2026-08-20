От очередей к видеоконсультациям: как за 15 лет изменились московские центры госуслуг

Еще в середине 2000-х годов оформление даже базовых документов в Москве представляло собой сложный и утомительный квест. Горожанам приходилось самостоятельно выяснять адреса нужных инстанций, сопоставлять несовпадающие графики работы различных ведомств, часами простаивать в душных коридорах и регулярно сталкиваться с отказами из-за отсутствия какой-либо второстепенной справки. Нередко один и тот же путь приходилось проходить по несколько раз.

Сегодня подобная бюрократическая волокита кажется далеким пережитком прошлого. За прошедшие полтора десятилетия столичная система взаимодействия государства и гражданина была выстроена фактически заново. Ее ядром и главным связующим звеном стала масштабная сеть центров «Мои документы». В настоящее время она объединяет 139 современных офисов, среди которых успешно функционируют восемь окружных флагманов, а также уникальный Дворец госуслуг, расположенный на ВДНХ.

Как ведомства собрались в одном месте

Точкой отсчета для столичной системы МФЦ стал 2011 год, когда в районе Лефортово заработал первый экспериментальный офис. Успех пилотного проекта дал старт масштабному расширению: в течение нескольких последующих лет аналогичные центры открылись во всех без исключения районах Москвы. Однако простое географическое присутствие было лишь внешней стороной трансформации — параллельно происходила фундаментальная перестройка самой философии оказания государственных услуг.

Ключевым нововведением стала реализация концепции «одного окна». Гражданина избавили от необходимости разбираться в хитросплетениях ведомственных полномочий и выяснять, какая именно служба оформляет выписку, регистрирует право собственности или выдает удостоверение. Универсальный специалист центра берет на себя решение комплексных задач, работая сразу по десяткам направлений.

На текущий момент через инфраструктуру «Моих документов» жители столицы могут получить свыше 260 различных государственных и муниципальных услуг. При этом подавляющее большинство процедур действует по принципу экстерриториальности: москвич может обратиться в абсолютно любой удобный для него офис, независимо от официального места жительства и прописки в конкретном районе.

Безупречная и быстрая работа сотрудника за стойкой приема — это результат колоссальной скрытой работы по интеграции информационных систем. Чтобы избавить заявителей от необходимости быть «курьерами», переносящими бумажные бланки между инстанциями, город провел тотальную цифровизацию межведомственного взаимодействия. Были налажены защищенные электронные каналы обмена сведениями между муниципальными подразделениями, региональными департаментами, федеральными министерствами, налоговыми и социальными службами. Теперь практически все фоновые согласования и проверки происходят автоматически, без личного участия заявителя.

Выступая на торжественном мероприятии в честь 15-летнего юбилея системы, мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на том, что за видимой легкостью скрываются годы системных реформ:

«Сегодня услуги предоставляются открыто, доброжелательно, с улыбкой, с искренним сервисом, профессионально и быстро. Эти изменения произошли, конечно, не сами собой. Потребовались годы и годы упорного труда – целенаправленного и системного»,

— подчеркнул Сергей Собянин.

Не только получить документ, но и решить вопрос

После того как сеть центров охватила весь мегаполис и физическая доступность услуг перестала быть проблемой, городские власти сфокусировались на повышении стандартов обслуживания и создании принципиально новой культуры общения.

Спустя три года после запуска первого МФЦ столица разработала и утвердила единый Московский стандарт государственных услуг. Еще через три года стартовала масштабная программа «Искренний сервис», в основу которой лег гуманистический принцип «Человек на первом месте». Суть подхода заключалась в радикальном отказе от формализма и равнодушия: задача специалиста — не просто механически сверить комплект бумаг, а глубоко вникнуть в жизненную ситуацию посетителя, проявить эмпатию и сделать процесс получения услуги максимально комфортным и бесстрессовым.

Реализация столь амбициозной концепции потребовала создания собственной системы профессиональной переподготовки. В 2015 году Москва стала первым регионом страны, основавшим специализированный корпоративный учебный центр для работников сферы госуслуг. В дальнейшем проект эволюционировал в образовательный центр «Академия искреннего сервиса». На этой площадке специалисты оттачивают навыки эффективной коммуникации, изучают психологию общения, осваивают алгоритмы разрешения нестандартных и стрессовых ситуаций, поддерживая неизменно высокую планку качества обслуживания.

Параллельно менялся и облик самих помещений. Темные коридоры с узкими окошками уступили место светлым, просторным залам с открытой планировкой, комфортными зонами ожидания, оборудованными терминалами для самостоятельного доступа к электронным сервисам, уютными детскими уголками и продуманной безбарьерной средой для маломобильных граждан.

Качественным скачком в развитии инфраструктуры стало появление флагманских центров, первые из которых приняли посетителей в 2018 году. В это же время распахнул свои двери Дворец госуслуг на ВДНХ. Флагманы стали не просто расширенными версиями районных офисов, а многофункциональными городскими хабами с увеличенным перечнем услуг, специализированными сервисными службами и расширенным графиком работы.

Из центров — в больницы и роддома

Со временем компетенции и уникальная сервисная культура сотрудников «Моих документов» оказались востребованы далеко за пределами их собственных офисов, превратившись в общегородской стандарт заботы о жителях.

Переломным моментом стал 2020 год. В разгар пандемии коронавирусной инфекции специалисты центров госуслуг взяли на себя функции операторов объединенного контакт-центра социального комплекса столицы. Они обрабатывали экстренные обращения, координировали доставку лекарственных препаратов, продуктов питания и товаров первой необходимости гражданам, находившимся на обязательной самоизоляции.

Именно тогда зародился и начал активно масштабироваться проект «Мой администратор», в рамках которого сотрудники МФЦ пришли на работу в систему столичного здравоохранения.

Сегодня администраторы нового формата встречают москвичей в обновленных городских поликлиниках, центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных покоях многопрофильных стационаров и высокотехнологичных флагманских центрах экстренной медицинской помощи. Они берут на себя всю немедицинскую рутину: помогают сориентироваться в здании, записаться на прием, зарегистрироваться в электронной очереди и проложить оптимальный маршрут между кабинетами, тем самым снимая лишний стресс с пациентов и разгружая врачей.

Кроме того, специалисты МФЦ организуют для горожан познавательные ознакомительные экскурсии по вновь открываемым медицинским корпусам, знакомя москвичей с современными возможностями московского здравоохранения. Еще одна важнейшая социальная миссия реализуется в столичных родильных домах: сотрудники центров госуслуг помогают молодым родителям оформить свидетельство о рождении и первый пакет документов для новорожденного непосредственно перед выпиской.

Таким образом, сеть «Мои документы» органично интегрировалась в ключевые социальные сферы жизни мегаполиса, став надежным проводником между москвичами и городской инфраструктурой.

Семейные архивы вместо справок

Помимо административных процедур, центры госуслуг реализуют масштабные социокультурные и исторические инициативы, выходящие далеко за рамки типового функционала МФЦ.

Ярким примером такого подхода стала программа «Москва – с заботой об истории», стартовавшая в 2019 году при поддержке Главархива Москвы. В рамках этого проекта любой житель города может прийти в ближайший офис «Моих документов» и передать на вечное государственное хранение семейные реликвии: фронтовые письма, дневники, фотографии, орденские книжки, предметы быта и документы времен Великой Отечественной войны.

Специалисты бережно принимают материалы, проводят их первичную опись и направляют профессиональным архивистам на реставрацию, обеззараживание и оцифровку. За годы реализации инициативы москвичи передали свыше 21 тысячи уникальных свидетельств эпохи. Благодаря этому офисы госуслуг превратились в важнейшие народные депозитарии, позволяющие сохранить личную память отдельных семей в общенациональном историческом наследии.

Госуслуги становятся цифровыми, но помощь остается

Глобальным трендом последних лет стал стремительный переход государственных сервисов в электронный формат. Огромное количество процедур, требовавших ранее личного визита в учреждение, сегодня можно пройти за пару кликов на портале mos.ru или через мобильные приложения.

Однако стремительная цифровизация не привела к снижению значимости физических центров. Напротив, перед ними встала новая социально значимая задача — преодоление цифрового неравенства и поддержка горожан, которые испытывают трудности при работе с современными интернет-сервисами.

Начиная с февраля 2024 года свыше 15 тысяч жителей Москвы успешно завершили специализированные курсы повышения цифровой грамотности, организованные специалистами центров. На практических занятиях горожанам доходчиво объясняют основы компьютерной безопасности, обучают созданию и настройке учетных записей на mos.ru, показывают, как дистанционно передавать показания приборов учета и заказывать необходимые документы без посторонней помощи.

Для представителей старшего поколения аналогичные обучающие и консультационные программы регулярно проводятся на базе центров московского долголетия. Там сотрудники «Моих документов» не только обучают работе с гаджетами, но и детально разъясняют структуру начислений в единых платежных документах, помогая пожилым людям разобраться в тонкостях жилищно-коммунальных тарифов и льгот.

Параллельно внедряются современные форматы дистанционного взаимодействия. В частности, был существенно расширен сервис видеоконсультаций, ориентированный на участников специальной военной операции и членов их семей. В режиме защищенной видеоконференцсвязи граждане могут получить исчерпывающую информацию по более чем 150 государственным услугам, мерам адресной социальной помощи и дополнительным региональным гарантиям, а также уточнить перечень документов, требуемых для подачи заявления.

Следующий флагман откроют на ВДНХ

Столичная сеть центров госуслуг не останавливается на достигнутом и продолжает динамично развиваться. Сегодня в различных административных округах города успешно функционируют восемь флагманских офисов, а в следующем году запланирован ввод в эксплуатацию девятого окружного флагмана на ВДНХ.

Новый центр станет важным инфраструктурным объектом для жителей Северо-Восточного административного округа (СВАО) и одновременно возьмет на себя функции районного подразделения «Моих документов» для жителей Останкинского района.

Под размещение флагмана в настоящее время ведется комплексная реконструкция отдельного двухэтажного здания, общая площадь которого составляет порядка 4,5 тысячи квадратных метров. Внутреннее пространство спроектировано по самым передовым эргономическим стандартам: здесь разместятся многочисленные окна приема, вместительные и комфортабельные зоны ожидания с мягкой мебелью, современный детский игровой сектор и специально оборудованная комната матери и ребенка.

Кроме того, в проекте предусмотрены многофункциональные зоны дополнительных сервисов, переговорные комнаты и высокотехнологичные секторы самообслуживания, где москвичи смогут самостоятельно подать электронные заявления через портал mos.ru при консультативной поддержке сотрудников.

Люди за стойкой приема

Ключевым фактором успеха всех преобразований последних 15 лет остаются люди. В честь юбилея сети на Гоголевском бульваре была развернута масштабная фотовыставка под открытым небом, центральными фигурами которой стали рядовые специалисты и руководители центров «Мои документы». В экспозиции представлены выразительные фотопортреты работников, сопровождаемые их личными размышлениями о призвании, профессиональных вызовах и ценности ежедневного труда на благо москвичей.

18 августа состоялась торжественная церемония чествования лучших представителей профессии. Сергей Собянин лично вручил отличившимся работникам благодарности и почетные грамоты правительства Москвы, отметив их выдающийся вклад в развитие городской среды.

Среди награжденных — руководитель центров госуслуг Южного административного округа Михаил Гаврилов. Его профессиональный путь в системе начался еще в июле 2015 года с позиции рядового специалиста окна приема. В тот памятный день ему был вручен нагрудный знак «Мы – команда Мэра».

«Для меня и моих коллег это гордость и символ нашего самого главного принципа: “Человек на первом месте”. Он уже 11 лет напоминает мне, ради кого я работаю»,

— делится Михаил Гаврилов.

За прошедшие 15 лет столичные МФЦ проделали колоссальный эволюционный путь — от базовых пунктов приема справок до разветвленной, высокоинтеллектуальной городской экосистемы. Сегодня центры госуслуг формируют культуру сервиса в клиниках, помогают осваивать цифровые технологии, сохраняют историческую память и сопровождают человека в самых важных жизненных ситуациях. Неизменной осталась лишь ключевая цель всей системы: избавить жителя Москвы от необходимости преодолевать бюрократические барьеры, сделав взаимодействие с государством быстрым, простым и по-человечески теплым.