"Это не Москонцерт!": Кремль жестко осадил рэпера Канье Уэста после слухов о тайной встрече

Смелые слухи о визите скандального американского рэпера в главный кабинет страны заставили представителей президента выступить с официальным и весьма ироничным заявлением.



Новости о возможном приезде эпатажного американского рэпера и дизайнера Канье Уэста в Россию моментально вызвали настоящую массовую истерию. Сообщения о том, что мировая суперзвезда планирует посетить Санкт-Петербург в октябре и устроить там грандиозное шоу, спровоцировали колоссальный резонанс. В социальных сетях с невероятной скоростью начали распространяться ошеломляющие слухи: якобы артист намеревается прилететь в страну не только ради концертов, но и ради личной аудиенции с президентом России Владимиром Путиным.

Градус общественного внимания зашкалил настолько, что журналистам пришлось выходить на самый высокий уровень, чтобы получить официальные разъяснения. Представители прессы обратились напрямую к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову с вопросом: планируется ли в графике президента встреча с американским музыкантом во время его возможного визита и обсуждалась ли вообще подобная инициатива.

Ответ официального представителя Кремля оказался предельно емким, ироничным и моментально разлетелся на цитаты. Песков с юмором призвал журналистов спуститься с небес на землю и оценить всю абсурдность подобных предположений.

"Помилуйте, это не наша тематика. Это не Москонцерт, это Администрация Президента", — ответил Дмитрий Песков, дав понять, что главный политический центр страны не занимается организацией встреч со звездами шоу-бизнеса.

Подобный отпор со стороны Кремля окончательно развеял фантазии ошеломленной публики. Впрочем, эти слухи возникли не на пустом месте. Канье Уэст уже давно открыто демонстрирует свою симпатию к русской культуре и не скрывает теплых чувств к России.