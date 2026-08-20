Катастрофа в космосе: 500-миллионный гигант NASA вырвался из-под контроля и несется к Земле

Космическая драма, разворачивающаяся прямо над нашими головами, окончательно вышла из-под контроля и грозит обернуться огненным падением полумиллиардного гиганта из космоса.



Орбитальная катастрофа, за которой с замиранием сердца следило мировое научное сообщество, вошла в свою финальную и самую опасную фазу. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально капитулировало перед стихией. Американцы признали полную невозможность остановить падение на Землю легендарного космического телескопа Swift имени Нила Гехрельса. На создание этого полутонного исследовательского гиганта в свое время было потрачено свыше 500 миллионов долларов, сообщает RidLife.

За два десятка лет работы обсерватория стала настоящей легендой, непрерывно фиксируя самые мощные взрывы во Вселенной. Однако в судьбу аппарата вмешались разрушительные процессы на Солнце. Аномальная активность нашего светила разогрела и буквално раздула верхние слои атмосферы Земли. Возросшая плотность воздуха сработала как гигантский тормоз: легендарный телескоп зацепился за край атмосферы и сорвался в смертельное пике, стремительно теряя высоту и приближаясь к поверхности нашей планеты.

Шанс предотвратить неконтролируемое падение и спасти драгоценное оборудование казался вполне реальным. Чтобы перехватить падающий аппарат, NASA экстренно заключило контракт на 30 миллионов долларов с частным стартапом Katalyst Space. Инженеры в рекордный срок за девять месяцев построили уникальный роботизированный буксир Link. Задумка была грандиозной: космический перехватчик должен был догнать телескоп на высоте 347 километров, мертво зафиксировать его и вытащить из зоны падения на безопасную орбиту.

Однако операция по спасению мгновенно превратилась в сумасшедший хаос. Едва оказавшись на орбите, спасательный робот Link пережил тяжелый сбой в системе управления. Вместо того чтобы аккуратно сблизиться с падающим объектом, буксир потерял ориентацию и закружился в бешеном неконтролируемом вращении. Все попытки американских инженеров дистанционно перезагрузить систему и перепрошить программное обеспечение провалились — сбить безумное вращение так и не удалось.

Оказавшись перед лицом двойной катастрофы, руководства NASA и Katalyst провели серию экстренных совещаний. Вердикт экспертов оказался неумолим: пытаться зацепить падающий телескоп с помощью неуправляемого, вращающегося робота — это смертельный риск. И теперь неуправляемый телескоп Swift обречен на падение. Обсерватория совершит жестокий вход в плотные слои атмосферы Земли и на огромной скорости сгорит в ней до конца 2026 года.

Перед своей окончательной гибелью аппараты устроят прощальное шоу. Неисправный буксир Link попытается совершить камикадзе-сближение с падающим телескопом без физического контакта, чтобы передать ученым последние данные о поведении объектов в аварийных условиях. Но это уже не изменит главного: падение полумиллиардной легенды NASA на Землю стало неизбежным.