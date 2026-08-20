Пережившая травлю дочери Юлия Пересильд бросила все и улетела из страны

Популярная актриса Юлия Пересильд неожиданно покинула территорию России, забрала с собой подросших дочерей.



Звезда отечественного кинематографа и первая актриса, покорившая космос, Юлия Пересильд неожиданно покинула Россию. Заслуженная артистка временно поставила на паузу рабочие проекты, забрала с собой дочерей от режиссера Алексея Учителя — 15-летнюю Анну и 11-летнюю Марию — и улетела на греческий остров Крит. Поводом для смены обстановки стал жесткий публичный скандал, который буквально сотрясал звездное семейство последние недели.

Обычная на первый взгляд история поступления абитуриентки в коммерческий вуз мгновенно превратилась в громкую словесную баталию с участием сразу нескольких представителей отечественного шоу-бизнеса. Юная звезда сенсационного сериала "Слово пацана" Анна Пересильд решила не откладывать карьеру на потом. Чтобы скорее ворваться в студенческую жизнь, девушка экстерном окончила школу. К этому моменту она уже успела вкусить настоящую славу, запустить собственный бренд одежды и сняться в крупных кинопроектах.

Выбор наследницы громкой фамилии пал на престижную Московскую школу кино, а именно на курс актрисы Дарьи Мороз. Обучение там обходится семье примерно в миллион рублей в год. Конкурс среди абитуриентов был колоссальным, но Анна пошла по особому пути. Пока сотни обычных ребят до самого утра ожидали итогов общего творческого испытания, дочь Пересильд пропустила главный экзамен. Для нее организовали персональный просмотр, после которого фамилия девушки благополучно появилась в списках зачисленных.

Подобные привилегии спровоцировали в Сети настоящую бурю негодования и волну жесткой критики. Пользователи и коллеги прямо заявили, что звездную девочку продвинули благодаря связям. Выпускник Школы-студии МХАТ актер Влад Прохоров публично назвал происходящее полнейшим обесцениванием профессии и пощечиной сотням абитуриентов. На защиту дочери встала сама Юлия Пересильд. В соцсетях разразилась яростная перепалка, и когда подписчики прямо упрекнули звезду в социальном неравенстве, Юлия ответила максимально жестко: "Мне, девочке из нищей семьи, из маленького города, бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость".

Сама молодая актриса Анна Пересильд заявила, что выбрала именно этот вуз из-за возможности не прерывать съемки. Отец артистки Алексей Учитель изначально рассчитывал отправить дочь в классический ГИТИС, но юная артистка настояла на своем. Впрочем, отбиться от упреков семье оказалось непросто.

На фоне волны негатива Юлия Пересильд решила, что семье необходима срочная перезагрузка подальше от столичного шума. Поездка в Грецию оказалась не просто пляжным отдыхом, а традиционным духовным паломничеством. На Крите семья навестила монахиню Христодулию, которую актриса считает ангелом-хранителем своего дома.

Пересильд провела рядом с духовной наставницей много времени: помолилась, выслушала наставления на будущий год и приняла в подарок освященную икону. Вот уже десять лет подряд каждый август актриса приезжает в этот уединенный монастырь, где ее дети росли на глазах у наставницы.

"Счастье — провести со своими детьми время, наговориться, наобниматься, нахохотаться, отправиться навстречу приключениям и, конечно, их найти и справиться с ними. Снова встретить нашего ангела-хранителя, монахиню Христодулию и послушать наставления на следующий год. Со светлым сердцем вернуться домой", — поделилась переживаниями Пересильд.

Набравшись душевных сил вдали от критики, актриса готовится вернуться в Москву к новым проектам.