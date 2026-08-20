"Продали за 14 тысяч": с молотка ушла часть элитного имения Пугачевой под Москвой

Подмосковное имение уехавшей из страны Аллы Пугачевой неожиданно лишилось своего главного украшения за абсолютно символическую плату.

Новость о том, что прибрежную часть роскошного имения Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске пустили с молотка за сущие копейки, произвела в светской тусовке эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники и завистники ахнули: огромную территорию прямо у замка Примадонны на берегу Истринского водохранилища отдали новому владельцу всего за 14 129 рублей. За эти смешные деньги, на которые сегодня едва ли можно один раз скромно поужинать в хорошем ресторане, бизнесмен получил полный контроль над землей у фазенды артистки до 2036 года.

Сделка, о которой еще долго будут шептаться в кулуарах, состоялась в рамках открытого аукциона, организованного Федеральным агентством водных ресурсов. На торги выставили гигантский кусок прибрежной территории, вплотную прилегающий к загородной резиденции звезды. Поскольку желающих ввязаться в торги за землю у дома беглой певицы оказался всего один — предприниматель Глеб Рыськов, аукцион признали недействительным, но договор все равно заключили с единственным участником.

В итоге под контроль постороннего человека перешла вся береговая зона у знаменитых хором Пугачевой — свыше двух с половиной тысяч квадратных метров. Это 862 "квадрата" самого берега и еще 1646 квадратных метров водоохранной зоны, которые певица годами считала своей неделимой собственностью и никому не позволяла там находиться.

Как выяснилось в ходе масштабной проверки Росводресурса, все эти годы легенда эстрады жила на широкую ногу с явными нарушениями закона. Пугачева попросту самовольно захватила государственную землю возле своего особняка, возвела там личный причал с выходом к воде и отгородилась от простых смертных, превратив берег в закрытый элитный рай. Певица искренне полагала, что ее авторитет и связи уберегут незаконно захваченные "квадраты" от посягательств, но жестоко просчиталась.

Теперь роскошному уединению и неприкосновенности звезды пришел окончательный конец. Новый хозяин земли у особняка не намеревается церемониться с прошлыми заслугами Примадонны. Бизнесмен уже развернул амбициозные планы: прямо на территории у дома, где еще недавно отдыхала певица, он построит открытый мини-яхт-клуб и огромную баню на понтоне. При этом вход на бывшие закрытые земли Пугачевой станет абсолютно свободным для всех желающих, что превратит тихое дворянское гнездо артистки в шумное место массового отдыха.