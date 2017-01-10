В Китае нашли гробницу династии Мин

Археологи обнаружили в китайской провинции Сычуань гробницу династии Мин. По предварительным данным, ее возраст превышает 1,4 тысячи лет, передает "Синьхуа".
Специалисты полагают, что усыпальница была создана во времена правления Южной и Северной династий, в 420– 589 годах. Внутри гробницы нашли фреску с изображением двух горничных.
"Это самая старая гробница с фресками, которая была обнаружена в провинции Сычуань. Такое редко можно встретить на юге Китая", – подчеркнул эксперт отдела культуры реликтовых городов Ло Шенгьянг.
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