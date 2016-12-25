Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет. При этом Соколов подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается. "Поисково-спасательная операция организована силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота. Министерство обороны продолжает свою работу", – цитирует министра "Интерфакс". Напомним, на борту потерпевшего крушение лайнера находились 92 человека.