Ответственность за убийство посла Карлова взяли на себя в "Джейш аль-Фатх"

Ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова взяла на себя вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх", передает "Газета.ру". Террористическая организация называет себя армией завоевания и представляет собой коалицию боевых фракций, которые воюют с законным правительством Сирии. В частности, в нее входит запрещенная в России группировка "Джебхат ан-Нусра".
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