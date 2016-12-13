В центре Москвы из банка эвакуировали 400 человек

Экстренные службы Москвы получили информацию о бомбе в отделении банка в центре города. После подозрительного звонка из здания были эвакуированы порядка 400 человек, сообщает агентство городских новостей "Москва".

К отделению банка выехали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия уточняются.