В Москве отреставрировали три дома архитектора Мордвинова

Зданиям советской эпохи вернули первозданный облик.

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в Москве восстановили три здания, созданные по проектам выдающегося советского архитектора Аркадия Мордвинова. Каждое из них — яркий образец неоклассического стиля, который вновь заиграл благодаря современным технологиям и вниманию к историческим деталям.

На Фрунзенской набережной (дом 32) возвышается восьмиэтажное здание 1940 года постройки. Его парадный фасад привлекает взгляд рустованным первым этажом с витражными окнами и цветными порталами входных групп. Композицию завершают подкарнизная аркада на верхних этажах и венчающий карниз с модульонами. Реставрацию мастера начали с тщательной расчистки фасадных поверхностей и восстановления штукатурного слоя. Затем последовала антисептическая обработка участков, подверженных скоплению влаги. Особое внимание уделили восстановлению лепнины, штукатурного руста и геометрии архитектурных элементов, а также приведению в порядок венчающего карниза и входных порталов.

Не менее впечатляющий объект — дом 2 на Хамовническом Валу, возведенный в 1956 году. Архитектура здания строится на выразительной пластике фасадов: восемь трехгранных эркеров задают ритм композиции, а 11‑этажная часть увенчана ограждением со скульптурными элементами. Венчающий карниз проходит по всему периметру дома, подчеркивая его монументальность. Капитальный ремонт 2023 года вели по индивидуальному проекту, учитывающему все особенности конструкции. Специалисты восстановили лепной декор, арки и балясины парапетов, обновили входные группы и заменили окна на современные стеклопакеты. Кровельное покрытие и деревянные конструкции были полностью обновлены, а чердак утеплён минераловатными плитами. Завершающим штрихом стало возвращение фасаду исторического оттенка «светло‑желтый имбирь».

Третий отреставрированный объект — дом 26 на Фрунзенской набережной (1940 год), отличающийся сложной объемной структурой. Основной шестиэтажный корпус и семиэтажное левое крыло с двухъярусной колоннадой и декоративными вазонами создают неповторимый архитектурный образ. Фасады украшены венчающим карнизом с кронштейнами, а оконные проёмы декорированы наличниками. В 2021 году здание преобразилось: его окрасили в исторические цвета «пастельный песок» и «коричневый дуб». В подъездах заменили окна на энергоэффективные стеклопакеты, обновили поручни и напольную плитку, нанесли новую штукатурку и краску. Параллельно провели масштабную модернизацию инженерных систем — теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, что существенно повысило энергоэффективность и надёжность дома.

Теперь эти здания не просто радуют глаз — они продолжают рассказывать историю эпохи, соединяя прошлое и настоящее в едином архитектурном ансамбле столицы.