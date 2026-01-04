В районе Зябликово пройдет праздничное ледовое представление

Каток на Ореховом бульваре превратится в сказочное пространство с шоу, играми и мастер-классами.

В рамках масштабного проекта «Зима в Москве» 6 января на крытом катке с искусственным льдом в Зябликове состоится яркое мероприятие «Под куполом Рождества». Гостей ждет насыщенная программа, где спорт, творчество и праздничное настроение сольются в воедино.

Открытием вечера станут «Рождественские старты». Участники смогут разогреться на танцевальной разминке, а затем испытать себя в веселых состязаниях на льду, преодолевая дистанцию с препятствиями и соревнуясь в скорости украшения елок новогодними игрушками. Потом перед гостями разыграют костюмированное представление «Путешествие Рождественской звезды». Зрители окажутся в самом сердце сказки: вместе с персонажами — Звездой, Ангелом и Снеговиком‑проводником — они отправятся в путь, чтобы разжечь волшебный огонь. Каждый сможет стать не просто наблюдателем, а активным участником действа.

Для любителей катания на коньках организаторы подготовили несколько форматов участия. Опытные фигуристы смогут продемонстрировать изящество скольжения в конкурсе на лучший рождественский поклон, а пары смогут окунуться в атмосферу старинных танцев на льду. Тем, кто только мечтает встать на коньки, предложат мастер‑класс по фигурному катанию. Под чутким руководством инструктора новички освоят базовые элементы, а после попробуют силы в состязании на лучшее исполнение изученных движений.

Завершится праздник общим хороводом, создающим ощущение единства и тепла, и завораживающим шоу мыльных пузырей. Каждый гость получит памятный сувенир: миниатюрную елочную игрушку и сертификат на бесплатное посещение катка. Для тех, кто захочет сохранить мгновения торжества, будет работать тематическая фотозона с рождественской инсталляцией — идеальное место для праздничных снимков.

Мероприятие пройдет по адресу: Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2. Вход свободный.

Проект «Зима в Москве» продолжает объединять горожан, даря им возможность провести время в атмосфере праздника и взаимной поддержки. Через спортивные, культурные и образовательные инициативы он создает пространство для общения, творчества и добрых дел, уделяя особое внимание поддержке ветеранов, участников специальной военной операции и их семей.