"Питомцы в Москве": столица расширяет пространство для четвероногих друзей

104 площадки, 200 мероприятий и новый талисман – итоги развития проекта в 2025 году.

Москва продолжает создавать комфортную среду для владельцев домашних животных. В 2025 году в рамках проекта «Питомцы в Москве» появилось 25 современных пространств для выгула и дрессировки собак. Новые площадки открыты в 23 районах столицы, в том числе Вешняки, Тропарево‑Никулино, Проспект Вернадского, Северный, Строгино, Кузьминки и др.

Проект, стартовавший в 2021 году, уже принес ощутимые плоды: сегодня в 77 районах Москвы действуют 104 специализированные площадки. Их общая площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. Среди них выделяются крупные кинологические парки, способные принимать всероссийские и международные соревнования.

Пространство для четвероногих друзей продумано до мелочей. При разработке концепций специалисты Российской кинологической федерации уделяли внимание не только функциональности, но и эстетике. На площадках предусмотрены зоны для свободного выгула, площадки для игр, территории для тренировок и отработки команд. При строительстве используются качественные, экологичные материалы, обеспечивающие безопасность и долговечность объектов.

Помимо инфраструктуры, проект активно развивает событийную программу. В 2025 году цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» собрал более 30 тысяч участников. С мая по сентябрь прошло около 200 событий, включая мастер‑классы по дрессировке; соревнования между питомцами; консультации ветеринаров; встречи с профессиональными кинологами; бесплатные фотосессии. Особой популярностью пользовались показательные выступления служебных собак, демонстрирующих мастерство и дисциплину. По итогам голосования в проекте «Активный гражданин» москвичи предложили расширить географию проекта, увеличить число конкурсов и организовать тематические мероприятия для разных пород.

2025 год ознаменовался еще одним важным событием — выбором талисмана проекта. В конкурсе на создание символа приняли участие более 600 художников. Жюри отобрало семь финалистов, каждый из которых воплощал ключевые ценности инициативы: заботу о животных, активный образ жизни и гармоничную городскую среду.

В открытом голосовании победу одержала лайка по имени Мосик. Ее образ, созданный художницей Дариной Костиной, символизирует преданность и надежность. Автор подчеркнула, что намеренно выбрала цвета, перекликающиеся с городской символикой, чтобы талисман органично вписался в столичный ландшафт. Второе место заняла такса Бублик, а третье — энергичный джек‑рассел‑терьер Умка. Теперь Мосик станет лицом проекта: этот образ появится на информационных стендах, значках, баннерах, в социальных сетях и городских сервисах.

Проект «Питомцы в Москве» — часть масштабной программы мэра столицы «Мой район», нацеленной на формирование комфортной городской среды.