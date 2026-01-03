Для детей участников СВО устроили праздник в Пресненском районе

Маленькие гости и их родители получили незабываемые впечатления.

В Пресненском районе Центрального административного округа столицы состоялись яркие новогодние представления для юных москвичей из семей ветеранов и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). В рамках масштабного городского проекта «Зима в Москве» на праздничные мероприятия пригласили более 240 ребят вместе с родителями, подарив им незабываемые впечатления и атмосферу настоящего зимнего волшебства.

Каждая елка начиналась с торжественного момента — встречи с главными героями праздника. Дед Мороз и Снегурочка тепло приветствовали гостей, поздравляли с наступающими праздниками и с удовольствием фотографировались с детьми и их родными. Эти снимки наверняка станут памятными сувенирами, хранящими дух новогодней сказки.

После радостной встречи аниматоры погружали маленьких участников в мир веселых приключений. Ребята с энтузиазмом включались в интерактивную программу: отгадывали хитроумные новогодние загадки, пели задорные песни и демонстрировали эрудицию в познавательной викторине. Многим понравились творческие мастер‑классы, где каждый ребенок смог проявить фантазию — под руководством наставников дети мастерили изящные украшения: снежинки, сплетенные из бусин и проволоки. Эти рукотворные шедевры ребята потом забрали с собой, чтобы украсить домашние интерьеры или подарить близким.

Кульминацией программы стала театральная постановка «Летучий корабль», подготовленная педагогами управления сценического искусства Объединения культурных центров ЦАО. Красочные танцевальные номера гармонично перекликались с любимыми детскими песнями, создавая неповторимую атмосферу волшебства. Завершились торжества традиционным вручением подарков. Каждый мальчик и девочка получили сладкий сюрприз от Деда Мороза и Снегурочки, что стало приятным финалом насыщенного дня.

Проект «Зима в Москве» второй год является ключевым событием зимнего сезона. Его миссия выходит за рамки простого развлечения: он укрепляет семейные связи, формирует чувство общности и поддерживает тех, кто защищает страну. Разнообразные культурные, образовательные и спортивные мероприятия проекта объединяют жителей столицы всех возрастов, открывая возможности для творчества, активного отдыха и душевного общения.