Сказка каждый день: Московская усадьба Деда Мороза ждет гостей до конца февраля

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Пятница 16 января

15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сказка каждый день: Московская усадьба Деда Мороза ждет гостей до конца февраля

Сказка каждый день: Московская усадьба Деда Мороза ждет гостей до конца февраля
23

Квесты, мастер-классы, письма зимнему волшебнику помогут занять ребенка в свободное время.

Новогодняя сказка в Москве не заканчивается с боем курантов: Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы продолжают радовать юных гостей праздничными мероприятиями вплоть до 28 февраля. В сердце волшебства — музее‑заповеднике «Кузьминки‑Люблино» — ребят ждут увлекательные приключения и творческие открытия.

В главной усадьбе подготовлена насыщенная программа: маленькие посетители могут отправиться в захватывающее путешествие по волшебному лесу, заглянуть в тайный домик зимнего волшебника и поучаствовать в тематических квестах. Для юных мастеров открыта специальная мастерская, где каждый найдёт занятие по душе.

А еще у московской резиденции Деда Мороза есть филиалы. Они находятся в трех живописных локациях: парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино». Здесь гостей встречают яркие анимационные программы у нарядных елок. В уютных павильонах проходят творческие мастер‑классы, где дети создают настоящие праздничные шедевры. Они самостоятельно под руководством веселых наставников расписывают деревянные игрушки, изготавливают новогодние венки и карты желаний, мастерят карнавальные маски, конструируют объемные бумажные снежинки, которыми можно украсить не только елку, но и комнату. На территории можно сделать красочные снимки на память.

Особая магия усадьбы заключается в возможности пообщаться с Дедом Морозом. Анимационные программы проходят ежедневно. Также на территориях установлены большие почтовые ящики с надписью «Московская усадьба Деда Мороза». До 15 января каждый желающий может опустить в них свое письмо. Все послания обязательно прочтут, а те, кто указал точный обратный адрес и индекс, получат ответ от зимнего волшебника.

Таким образом, Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы являются настоящими центрами праздничного настроения. Здесь каждый ребенок может не только окунуться в атмосферу сказки, но и стать ее активным участником — создать подарок своими руками, пройти увлекательный квест и поделиться самыми сокровенными мечтами с зимним волшебником.

Шоу-бизнес в Telegram

3 января 2026, 14:59
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники

Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники
От проглоченной мишуры до первых приступов эпилепсии – с чем обращались москвичи в ветклиники в первые дни января. Новогодние праздники — время радости и веселья, но для ветеринарных врачей они нередко превращаются в период напряженной работы.

На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ

На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ
Строительство нового метро в северо-западной части города повысит комфорт миллиона москвичей. В районе Хорошево‑Мневники кипит стройка: на площадке будущей станции «Серебряный бор» Рублево‑Архангельской линии московского метрополитена начались монолитные работы.

От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа

От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа
За 14 лет город построил в ЗАО 11 крупных объектов для занятий физкультурой. Западный административный округ Москвы за последние годы серьезно укрепил спортивную инфраструктуру.

Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие

Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие
За кулисами популярного зимнего развлечения – современные технологии и кропотливый труд команды профессионалов. Каток на ВДНХ по праву считается одним из самых внушительных в Москве: его ледяная гладь простирается на более чем 20 тысяч квадратных метров.

В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками

В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками
Как проходит реставрация декоративных элементов фасадов в рамках программы капремонта. Столичные мастера продолжают возвращать к жизни архитектурные детали, придающие зданиям неповторимый облик.

Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс

Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс
Для первой российской панды создают идеальные условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. В Московском зоопарке кипит работа: на старой территории, в зоне «Круг катания», возводят уникальный вольерный комплекс для панды Катюши.

Выбор читателей

15/01ЧтвКрадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 14/01СрдБузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 14/01СрдПолучит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 15/01ЧтвКовальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 15/01ЧтвИзвестие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 15/01Чтв"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге