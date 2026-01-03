Сказка каждый день: Московская усадьба Деда Мороза ждет гостей до конца февраля

Квесты, мастер-классы, письма зимнему волшебнику помогут занять ребенка в свободное время.

Новогодняя сказка в Москве не заканчивается с боем курантов: Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы продолжают радовать юных гостей праздничными мероприятиями вплоть до 28 февраля. В сердце волшебства — музее‑заповеднике «Кузьминки‑Люблино» — ребят ждут увлекательные приключения и творческие открытия.

В главной усадьбе подготовлена насыщенная программа: маленькие посетители могут отправиться в захватывающее путешествие по волшебному лесу, заглянуть в тайный домик зимнего волшебника и поучаствовать в тематических квестах. Для юных мастеров открыта специальная мастерская, где каждый найдёт занятие по душе.

А еще у московской резиденции Деда Мороза есть филиалы. Они находятся в трех живописных локациях: парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино». Здесь гостей встречают яркие анимационные программы у нарядных елок. В уютных павильонах проходят творческие мастер‑классы, где дети создают настоящие праздничные шедевры. Они самостоятельно под руководством веселых наставников расписывают деревянные игрушки, изготавливают новогодние венки и карты желаний, мастерят карнавальные маски, конструируют объемные бумажные снежинки, которыми можно украсить не только елку, но и комнату. На территории можно сделать красочные снимки на память.

Особая магия усадьбы заключается в возможности пообщаться с Дедом Морозом. Анимационные программы проходят ежедневно. Также на территориях установлены большие почтовые ящики с надписью «Московская усадьба Деда Мороза». До 15 января каждый желающий может опустить в них свое письмо. Все послания обязательно прочтут, а те, кто указал точный обратный адрес и индекс, получат ответ от зимнего волшебника.

Таким образом, Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы являются настоящими центрами праздничного настроения. Здесь каждый ребенок может не только окунуться в атмосферу сказки, но и стать ее активным участником — создать подарок своими руками, пройти увлекательный квест и поделиться самыми сокровенными мечтами с зимним волшебником.