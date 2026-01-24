Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов

Желающих весело провести время в компании друзей ждут в воскресенье возле Дворца пионеров.

25 января на площадке проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах пройдут торжества в честь Дня российского студенчества. Гостей ожидают народные игры на свежем воздухе, концерт, мультимедийная инсталляция, квест и мастер‑классы.

Праздничный вечер начнется в 18:00 с традиционных русских забав, которые погрузят гостей в атмосферу старинных молодежных гуляний. Гости смогут сыграть в керлинг по‑русски, победить соперников в сражениях мешками на бревне и проявить меткость в ложечном тире. На открытой площадке запланированы танцы, а при необходимости согреться желающие смогут присоединиться к традиционному чаепитию. Кроме того, каждый получит возможность получить памятную монету, отчеканив ее на специальном двустороннем клише.

С 19:00 гостей ждет синтез классики и мультимедиа: оркестр «Симфомультимедия» представит оригинальную концертную программу, а фасад Московского дворца пионеров превратится в экран для анимированной инсталляции. Художники переосмыслят мотивы русского арта через цифровые технологии, создав эффектное визуальное сопровождение музыкальных номеров.

Для любителей интеллектуальных испытаний организаторы подготовили квест «Практика на Воробьевых горах». Участникам предстоит пройти маршрут по знаковым точкам площадки, фиксируя свои приключения в фотографиях. По итогу все участники получат памятные призы, а тройка лидеров — эксклюзивный мерч от проекта «Зима в Москве» и портала «Чемпионат».

Для желающих будет работать креативная лаборатория, где пройдут познавательные занятия. Любители активного отдыха смогут бесплатно покататься на катке площадью четыре тысячи квадратных метров или пройтись на лыжах. Для девушек по имени Татьяна предусмотрены особые подарки.

В целом ко Дню российского студенчества в столице запланировано более 100 мероприятий. Они пройдут по всему городу в рамках проекта «Зима в Москве». В программе — международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, познавательные экскурсии, веселые квесты, концерты разных жанров и пр.

Проект «Зима в Москве» призван укрепить общественные и семейные связи, создать атмосферу единства и взаимной поддержки, а также оказать помощь тем, кто защищает Родину. Площадка проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах будет работать до конца февраля.