Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов

Понедельник 26 января

11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 10:22Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января
Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов

141

Желающих весело провести время в компании друзей ждут в воскресенье возле Дворца пионеров.

25 января на площадке проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах пройдут торжества в честь Дня российского студенчества. Гостей ожидают народные игры на свежем воздухе, концерт, мультимедийная инсталляция, квест и мастер‑классы.

Праздничный вечер начнется в 18:00 с традиционных русских забав, которые погрузят гостей в атмосферу старинных молодежных гуляний. Гости смогут сыграть в керлинг по‑русски, победить соперников в сражениях мешками на бревне и проявить меткость в ложечном тире. На открытой площадке запланированы танцы, а при необходимости согреться желающие смогут присоединиться к традиционному чаепитию. Кроме того, каждый получит возможность получить памятную монету, отчеканив ее на специальном двустороннем клише.

С 19:00 гостей ждет синтез классики и мультимедиа: оркестр «Симфомультимедия» представит оригинальную концертную программу, а фасад Московского дворца пионеров превратится в экран для анимированной инсталляции. Художники переосмыслят мотивы русского арта через цифровые технологии, создав эффектное визуальное сопровождение музыкальных номеров.

Для любителей интеллектуальных испытаний организаторы подготовили квест «Практика на Воробьевых горах». Участникам предстоит пройти маршрут по знаковым точкам площадки, фиксируя свои приключения в фотографиях. По итогу все участники получат памятные призы, а тройка лидеров — эксклюзивный мерч от проекта «Зима в Москве» и портала «Чемпионат».

Для желающих будет работать креативная лаборатория, где пройдут познавательные занятия. Любители активного отдыха смогут бесплатно покататься на катке площадью четыре тысячи квадратных метров или пройтись на лыжах. Для девушек по имени Татьяна предусмотрены особые подарки.

В целом ко Дню российского студенчества в столице запланировано более 100 мероприятий. Они пройдут по всему городу в рамках проекта «Зима в Москве». В программе — международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, познавательные экскурсии, веселые квесты, концерты разных жанров и пр.

Проект «Зима в Москве» призван укрепить общественные и семейные связи, создать атмосферу единства и взаимной поддержки, а также оказать помощь тем, кто защищает Родину. Площадка проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах будет работать до конца февраля.

24 января 2026, 10:22
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Столица организует спортивные мероприятия, где смогут проявить себя атлеты с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» на текущей неделе, с 26 января по 1 февраля, в столице запланированы состязания по плаванию и волейболу для участников с ОВЗ.

Зимний маршрут по музею-заповеднику открывает неожиданные ракурсы знакомых достопримечательностей – от таинственной башни-руины до изящного павильона "Миловида". В зимний сезон прогулки по Царицыну превращаются в маленькое приключение: заснеженные аллеи и архитектурные памятники создают особую атмосферу, отличную от летней.

Птиц, которых не было в Москве более ста лет, не только увидели, но и смогли сфотографировать. В начале года в Кусковском лесопарке на востоке Москвы произошло необычное событие: бердвотчер — любитель изучать повадки птиц в естественных условиях — обнаружил стайку щуров.

В округе построили новые поликлиники и высокотехнологичный флагманский центр экстренной помощи. Развитие медицинской инфраструктуры – одна из ключевых задач Москвы.

Москвичей приглашают принять участие в серии мероприятий - от ночной гонки до масштабного марафона. В начале февраля любителей лыжного спорта разного возраста в Москве ждет насыщенная программа.

