Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет

В округе построили новые поликлиники и высокотехнологичный флагманский центр экстренной помощи.

Развитие медицинской инфраструктуры – одна из ключевых задач Москвы. С 2015 года только в Северном административном округе (САО) возвели девять объектов здравоохранения общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Среди них — взрослые и детские поликлиники, а также современный флагманский центр экстренной помощи при Московском многопрофильном научно‑клиническом центре (ММНКЦ) имени С. П. Боткина. Все здания построены с применением энергоэффективных материалов и оснащены современным оборудованием.

Медицинские учреждения распределены по восьми районам САО: Левобережному, Тимирязевскому, Беговому, Дмитровскому, Савеловскому, Войковскому, Ховрину и Молжаниновскому. Семь из девяти объектов — это поликлиники общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров. Их суммарная пропускная способность составляет почти три тысячи посещений в смену.

В Беговом районе открылась поликлиника, обслуживающая и взрослых, и детей. В здании предусмотрены помещения для приема врачей различной специализации, кабинеты функциональной диагностики и лаборатории. Особое внимание уделено доступности: создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Новая детско-взрослая поликлиника в Дмитровском районе также функционально разделена на два блока с отдельными входами. Детский блок рассчитан на 250 посещений в смену: здесь ведут прием педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог‑ортопед и детский хирург. Взрослый блок принимает до 500 пациентов в смену и включает отделение медицинской профилактики, кабинеты врачей‑специалистов, терапевтическое и физиотерапевтическое отделения, отделение реабилитации, а также женскую консультацию.

Важным этапом развития медицинской инфраструктуры стал запуск в 2023 году флагманского центра при ММНКЦ имени С. П. Боткина. Семиэтажное здание оснащено высокотехнологичным оборудованием. Центр способен принимать до 200 экстренных пациентов в сутки, обеспечивая им полный комплекс помощи в первые сутки после госпитализации: от диагностики до оперативного лечения и интенсивной терапии. В центре оборудовано девять операционных разного профиля — гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые. Дополнительным преимуществом стала вертолётная площадка на крыше, позволяющая доставлять пациентов санитарной авиацией.