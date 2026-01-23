Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города

Москвичей приглашают принять участие в серии мероприятий - от ночной гонки до масштабного марафона.

В начале февраля любителей лыжного спорта разного возраста в Москве ждет насыщенная программа. Мероприятия подходят как опытным спортсменам, так и начинающим: даже если не удастся прийти к финишу первым, хорошее настроение и заряд бодрости после активностей на свежем воздухе обеспечены. Так что изучайте и готовьте лыжи – регистрация уже открыта.

Первым ярким событием станет ночная гонка 4 февраля в олимпийском комплексе «Лужники». На лыжно‑биатлонной трассе спортсмены от 18 лет смогут побороться за выход в финал, преодолев дистанцию в три километра. Лучшие участники затем пробегут 800 метров в двух забегах. Мероприятие начнется в 18:00 и закончится ближе к 22:00.

6 февраля в «Лужниках» пройдет «Детская гонка Москвы». Юные спортсмены с 09:30 до 15:00 будут стартовать забегами по 10 человек. Дистанции распределены по возрастным группам: километр — для мальчиков и девочек 2012–2013, 2014–2015 и 2016–2017 годов рождения; два километра — для юношей 2010–2011 и девушек 2010–2011 и 2008–2009 годов рождения; три километра — для юношей 2008–2009 годов рождения. Отдельные старты предусмотрены для команд директоров и учителей образовательных организаций.

7 февраля спортивный клуб «Альфа‑Битца» примет гонку «Лыжня России». С 08:00 до 14:30 спортсмены будут преодолевать 10‑километровую дистанцию. К участию допускаются как любители, так и профессионалы от 18 лет. Это крупнейшая лыжная гонка в стране и Европе, она проводится с 1982 года. Но в этом году также организуют специальную дистанцию в пять километров для участников специальной военной операции — проход осуществляется по удостоверению или иному подтверждающему документу.

Завершит лыжную неделю Московский лыжный марафон 8 февраля в СК «Альфа‑Битца». Старт запланирован на 11:00, награждение победителей — на 14:00. Состязания пройдут в двух форматах: полумарафон (25 километров) с определением победителя в абсолютной категории и марафон (50 километров) с награждением в абсолютной и всех возрастных категориях.

Таким образом, Московская лыжная неделя предложит разнообразные форматы для спортсменов любого уровня подготовки — от первых стартов юных лыжников до серьезных испытаний для опытных марафонцев.