Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона

Гуляя по праздничным локациям, москвичи и туристы могут продлить себе новогоднее настроение.

Новый год остался позади, однако праздничное оформление городских площадок в столице сохранится до самого конца холодного сезона. Благодаря проекту «Зима в Москве» во время прогулок по городу можно погрузиться в атмосферу волшебства и сделать красочные фотографии на память.

На Манежной площади разворачивается настоящий город елочных игрушек. Здесь можно увидеть ватные фигурки, созданные по образцам начала XX века, посетить ярмарку сувениров и нарядную калачную, отправить послание через рождественскую почту. В центре пространства игрушечные человечки словно танцуют вокруг наряженной ели, создавая ощущение ожившей сказки.

Путь к площади Революции переносит посетителей в Москву рубежа XIX–XX веков. Гостей встречают ярмарочные ряды и необычные фотозоны. Особую изюминку локации придает рождественский поезд‑экспресс, добавляющий ностальгические нотки в общую картину.

У Большого театра оформлена композиция по мотивам «Щелкунчика»: зимний лес с фигурками персонажей сказки, «заснеженные» цветы и нарядная ель создают узнаваемый театральный антураж. Не менее впечатляюще выглядят и другие знаковые места: вход в Московский зоопарк украшен еловыми ветвями и россыпью праздничных шаров, а Российская государственная библиотека превратилась в таинственный читальный зал среди елей и кедров.

На Кузнецком Мосту оживает мир механических игрушек — здесь можно разглядеть дирижабль и старинный поезд. Посетители Никольской улицы оказываются в зимнем лесу со заснеженными деревьями. Столешников переулок напоминает зефирное чудо: декоративные фасады пастельных тонов перекликаются с обликом исторических московских особняков. Камергерский переулок погружает в атмосферу пряничных домиков, Тверская улица радует глаз композициями из елей и горных сосен, а Новый Арбат стал настоящей рождественской декорацией.

Особого внимания заслуживает пешеходный маршрут в форме сердца, проложенный через исторический центр. Он объединяет 14 знаковых мест, позволяя полюбоваться архитектурными ансамблями и уютными старинными улочками.

При этом проект демонстрирует ответственный подход к оформлению: более 90% конструкций, использованных в прошлые сезоны, получили вторую жизнь. Городской пейзаж украшают свыше 10 тысяч живых растений, что делает праздничное убранство не только красивым, но и экологичным. Таким образом, «Зима в Москве» продолжает радовать горожан, предлагая множество точек притяжения для семейных прогулок и фотосессий.