Пятница 23 января

Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона
Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января
Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой
В Москве появилось три новых моста
Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов
Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой
Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело
В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть
Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию
Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками
Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро
Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января
Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта
Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году
Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу
Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин
"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале
История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик
Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы
Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"
Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта
Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"
Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году
52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе
Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет
За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина
Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин
Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют
Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке
Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами!
Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову
Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике
Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона

Гуляя по праздничным локациям, москвичи и туристы могут продлить себе новогоднее настроение.

Новый год остался позади, однако праздничное оформление городских площадок в столице сохранится до самого конца холодного сезона. Благодаря проекту «Зима в Москве» во время прогулок по городу можно погрузиться в атмосферу волшебства и сделать красочные фотографии на память.

На Манежной площади разворачивается настоящий город елочных игрушек. Здесь можно увидеть ватные фигурки, созданные по образцам начала XX века, посетить ярмарку сувениров и нарядную калачную, отправить послание через рождественскую почту. В центре пространства игрушечные человечки словно танцуют вокруг наряженной ели, создавая ощущение ожившей сказки.

Путь к площади Революции переносит посетителей в Москву рубежа XIX–XX веков. Гостей встречают ярмарочные ряды и необычные фотозоны. Особую изюминку локации придает рождественский поезд‑экспресс, добавляющий ностальгические нотки в общую картину.

У Большого театра оформлена композиция по мотивам «Щелкунчика»: зимний лес с фигурками персонажей сказки, «заснеженные» цветы и нарядная ель создают узнаваемый театральный антураж. Не менее впечатляюще выглядят и другие знаковые места: вход в Московский зоопарк украшен еловыми ветвями и россыпью праздничных шаров, а Российская государственная библиотека превратилась в таинственный читальный зал среди елей и кедров.

На Кузнецком Мосту оживает мир механических игрушек — здесь можно разглядеть дирижабль и старинный поезд. Посетители Никольской улицы оказываются в зимнем лесу со заснеженными деревьями. Столешников переулок напоминает зефирное чудо: декоративные фасады пастельных тонов перекликаются с обликом исторических московских особняков. Камергерский переулок погружает в атмосферу пряничных домиков, Тверская улица радует глаз композициями из елей и горных сосен, а Новый Арбат стал настоящей рождественской декорацией.

Особого внимания заслуживает пешеходный маршрут в форме сердца, проложенный через исторический центр. Он объединяет 14 знаковых мест, позволяя полюбоваться архитектурными ансамблями и уютными старинными улочками.

При этом проект демонстрирует ответственный подход к оформлению: более 90% конструкций, использованных в прошлые сезоны, получили вторую жизнь. Городской пейзаж украшают свыше 10 тысяч живых растений, что делает праздничное убранство не только красивым, но и экологичным. Таким образом, «Зима в Москве» продолжает радовать горожан, предлагая множество точек притяжения для семейных прогулок и фотосессий.

23 января 2026, 13:20
Фото: mos.ru
Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января

Столичные парки подготовили насыщенную программу для детей и взрослых – от спортивных забегов до творческих мастер-классов и театральных постановок. В ближайшие выходные, 24 и 25 января, городские парки приглашают москвичей провести время с пользой и удовольствием.

В Москве появилось три новых моста

Новые инженерные сооружения уже изменили привычную логистику в шести районах города. В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию три новых автомобильных моста.

Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов

От первых шагов на снегу до олимпийских пьедесталов – путь юных спортсменов в Московской академии лыжных гонок и биатлона. В заснеженных лесах у центра биатлона «Новая звезда» на улице Барышихе в эти зимние дни можно видеть привлекательную картину: мальчишки и девчонки в ярких костюмах ловко скользят на лыжах по трассе, чередуя разворот за разворотом.

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть

Строительство эстакады и прокладка новых дорог упростят поездки для 200 тысяч жителей в восточной части города. В Восточном административном округе Москвы будет реализован дорожно– транспортный проект, благодаря которому связность районов Богородское и Преображенское улучшится.

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

