Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января

Столичные парки подготовили насыщенную программу для детей и взрослых – от спортивных забегов до творческих мастер-классов и театральных постановок.

В ближайшие выходные, 24 и 25 января, городские парки приглашают москвичей провести время с пользой и удовольствием. Под эгидой проекта «Зима в Москве» подготовлена разноплановая программа: гости смогут заняться спортом, приобщиться к творчеству, послушать музыку или отправиться на экскурсию. Вход на большинство мероприятий свободный, на некоторые требуется предварительная регистрация.

Субботу, 24 января, можно начать с активных развлечений. В парке «Северное Тушино» с 9:00 до 11:00 спортивный клуб «5 верст» проведет пятикилометровый забег по аллеям и набережной. Тем, кто предпочитает лесную трассу, стоит отправиться в Алешкинский лес: сбор участников — у детской площадки со стороны улицы Вилиса Лациса, дом 18. Оба мероприятия открыты для горожан от четырех лет. Для любителей зимних видов спорта старше 18 лет в природно‑историческом парке «Тушинский» с 10:00 до 16:00 пройдут соревнования по биатлону на лыжероллерной трассе.

Творческие настроения ждут гостей в разных уголках города. В «Терлецкой дубраве» с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Дыхание севера», на котором участники от трех лет смогут освоить различные техники рисования. В парке «Северное Тушино» с 13:00 до 14:00 в павильоне «Клуб развития и творчества» предложат расписать деревянную фигурку коня. Аналогичный мастер‑класс запланирован в детском парке имени Н. Н. Прямикова с 12:00 до 13:00. А с 13:30 до 14:00 там же пройдет интерактивная программа с загадками и ребусами, после которой детей от шести лет научат делать магниты.

Для ценителей сценических искусств в Измайловском парке в 16:00 покажут детский интерактивный спектакль «Волшебники шутят» с фокусами и уроками жонглирования. В то же время в павильоне «Арт‑парк» состоится лекция «Кино о кино: саморефлексия в русском кинематографе XX–XXI веков». В Лианозовском парке с 14:00 до 15:00 запланирована детская дискотека «Малыши в ритме».

В воскресенье, 25 января, программа останется не менее насыщенной. В павильоне «Бодрость» природно-исторического парка «Тушинский» с 11:00 до 13:00 проведут открытую тренировку по суставной гимнастике, а с 11:00 до 12:00 — занятие по общей физической подготовке для взрослых.

Культурную программу продолжит экскурсия в саду «Эрмитаж», где в 11:00 гости узнают об истории места, его основателях и любопытных фактах. Встреча — около фонтана у главного входа с улицы Каретный Ряд, требуется предварительная регистрация. Вечером, в 19:00, в парадных залах усадьбы Люблино прозвучат фрагменты оперы «Евгений Онегин».

В общем, наступающие зимние выходные в Москве обещают быть яркими и разнообразными, несмотря на морозную погоду.