Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Пятница 23 января

13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января

Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января
125

Столичные парки подготовили насыщенную программу для детей и взрослых – от спортивных забегов до творческих мастер-классов и театральных постановок.

В ближайшие выходные, 24 и 25 января, городские парки приглашают москвичей провести время с пользой и удовольствием. Под эгидой проекта «Зима в Москве» подготовлена разноплановая программа: гости смогут заняться спортом, приобщиться к творчеству, послушать музыку или отправиться на экскурсию. Вход на большинство мероприятий свободный, на некоторые требуется предварительная регистрация.

Субботу, 24 января, можно начать с активных развлечений. В парке «Северное Тушино» с 9:00 до 11:00 спортивный клуб «5 верст» проведет пятикилометровый забег по аллеям и набережной. Тем, кто предпочитает лесную трассу, стоит отправиться в Алешкинский лес: сбор участников — у детской площадки со стороны улицы Вилиса Лациса, дом 18. Оба мероприятия открыты для горожан от четырех лет. Для любителей зимних видов спорта старше 18 лет в природно‑историческом парке «Тушинский» с 10:00 до 16:00 пройдут соревнования по биатлону на лыжероллерной трассе.

Творческие настроения ждут гостей в разных уголках города. В «Терлецкой дубраве» с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Дыхание севера», на котором участники от трех лет смогут освоить различные техники рисования. В парке «Северное Тушино» с 13:00 до 14:00 в павильоне «Клуб развития и творчества» предложат расписать деревянную фигурку коня. Аналогичный мастер‑класс запланирован в детском парке имени Н. Н. Прямикова с 12:00 до 13:00. А с 13:30 до 14:00 там же пройдет интерактивная программа с загадками и ребусами, после которой детей от шести лет научат делать магниты.

Для ценителей сценических искусств в Измайловском парке в 16:00 покажут детский интерактивный спектакль «Волшебники шутят» с фокусами и уроками жонглирования. В то же время в павильоне «Арт‑парк» состоится лекция «Кино о кино: саморефлексия в русском кинематографе XX–XXI веков». В Лианозовском парке с 14:00 до 15:00 запланирована детская дискотека «Малыши в ритме».

В воскресенье, 25 января, программа останется не менее насыщенной. В павильоне «Бодрость» природно-исторического парка «Тушинский» с 11:00 до 13:00 проведут открытую тренировку по суставной гимнастике, а с 11:00 до 12:00 — занятие по общей физической подготовке для взрослых.

Культурную программу продолжит экскурсия в саду «Эрмитаж», где в 11:00 гости узнают об истории места, его основателях и любопытных фактах. Встреча — около фонтана у главного входа с улицы Каретный Ряд, требуется предварительная регистрация. Вечером, в 19:00, в парадных залах усадьбы Люблино прозвучат фрагменты оперы «Евгений Онегин».

В общем, наступающие зимние выходные в Москве обещают быть яркими и разнообразными, несмотря на морозную погоду.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 12:55
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
mos.ru✓ Надежный источник

Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона

Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона
Гуляя по праздничным локациям, москвичи и туристы могут продлить себе новогоднее настроение. Новый год остался позади, однако праздничное оформление городских площадок в столице сохранится до самого конца холодного сезона.

В Москве появилось три новых моста

В Москве появилось три новых моста
Новые инженерные сооружения уже изменили привычную логистику в шести районах города. В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию три новых автомобильных моста.

Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов

Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов
От первых шагов на снегу до олимпийских пьедесталов – путь юных спортсменов в Московской академии лыжных гонок и биатлона. В заснеженных лесах у центра биатлона «Новая звезда» на улице Барышихе в эти зимние дни можно видеть привлекательную картину: мальчишки и девчонки в ярких костюмах ловко скользят на лыжах по трассе, чередуя разворот за разворотом.

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть
Строительство эстакады и прокладка новых дорог упростят поездки для 200 тысяч жителей в восточной части города. В Восточном административном округе Москвы будет реализован дорожно– транспортный проект, благодаря которому связность районов Богородское и Преображенское улучшится.

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 22/01Чтв"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 22/01Чтв"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова