Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов

От первых шагов на снегу до олимпийских пьедесталов – путь юных спортсменов в Московской академии лыжных гонок и биатлона.

В заснеженных лесах у центра биатлона «Новая звезда» на улице Барышихе в эти зимние дни можно видеть привлекательную картину: мальчишки и девчонки в ярких костюмах ловко скользят на лыжах по трассе, чередуя разворот за разворотом. Здесь, в Московской академии лыжных гонок и биатлона, начинается путь многих будущих звезд российского спорта.

Учреждение с 35‑летней историей объединило лучшие спортивные традиции столицы. После реорганизации, включившей слияние трех профильных школ и пяти отделений лыжных гонок на базе спортшколы олимпийского резерва № 43 Москомспорта, академия разрослась до четырех подразделений в Южном, Северо‑Восточном и Северо‑Западном округах. Сегодня здесь занимаются более 1 700 ребят, осваивая лыжные гонки, биатлон и адаптивный спорт.

В подразделении «Северо‑Запад» тренировки проходят на базе центра биатлона «Новая звезда». Комплекс располагает первым в Москве биатлонным тиром для стрельбы из малокалиберных винтовок, тренажерным и игровым залами, комфортными раздевалками. Однако сердце академии — двухкилометровая трасса в лесу, где юные спортсмены оттачивают мастерство скольжения. В этом году территорию ждет обновление: в Красногорском лесопарке планируют создать флагманскую 11‑километровую трассу с теплыми раздевалками, искусственным оснежением и вечерним освещением. Летом она превратится в лыжероллерную дорожку.

Обучение начинается с девяти лет. Потенциальные воспитанники проходят вступительные испытания — сдают нормативы по бегу, прыжкам в длину и отжиманиям. При этом умение стоять на лыжах необязательно: профессиональная подготовка стартует с нуля. Сначала идет общая физическая подготовка на свежем воздухе — бег, прыжки, упражнения на пресс. С ноября ребята приступают к имитации лыжных ходов, осваивая правильную работу рук и ног на эспандерах и лыжероллерах. Лишь с выпадением снега они встают на лыжи.

Тренеры обучают двум основным стилям — классическому и коньковому. Классический считается более естественным и простым, поэтому с него начинают обучение. Коньковый стиль, позволяющий развивать высокую скорость, особенно нравится детям.

В академии работают 65 тренеров‑преподавателей, из которых 25 имеют высшую квалификационную категорию, а 24 — первую. Среди воспитанников — 54 кандидата в мастера спорта, 23 мастера спорта, три мастера спорта международного класса и семь заслуженных мастеров спорта. Отделение «Адаптивный спорт» дает возможность тренироваться детям с нарушением слуха и поражением опорно‑двигательного аппарата; его представители входят в основной состав сборной России по паралимпийскому спорту.

Польза лыжных тренировок выходит за рамки спортивных достижений. Занятия на свежем воздухе укрепляют иммунитет, развивают выносливость, силу, гибкость и координацию движений, помогают поддерживать оптимальный вес. По словам тренеров, во время катания задействуется больше мышц, чем при плавании, а дети, регулярно посещающие тренировки, заметно реже болеют.

Академия гордится своими выпускниками. В разные годы ее воспитанники становились олимпийскими чемпионами — среди них Ольга Зайцева, Никита Крюков, Алексей Червоткин, а также серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Записать ребенка в академию можно через портал mos.ru: в каталоге услуг нужно выбрать раздел «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» и следовать инструкциям для подачи заявки на вступительные испытания.