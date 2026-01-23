В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Пятница 23 января

11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть
140

Строительство эстакады и прокладка новых дорог упростят поездки для 200 тысяч жителей в восточной части города.

В Восточном административном округе Москвы будет реализован дорожно– транспортный проект, благодаря которому связность районов Богородское и Преображенское улучшится. Ключевая задача проекта — обеспечить комфортный доступ к станциям Бульвар Рокоссовского и Локомотив Московского центрального кольца (МЦК). За счет новых дорог и эстакады жители получат удобные маршруты, сократятся время в пути и нагрузка на существующие магистрали. Завершить все работы планируется к 2028 году.

Проект охватывает сразу несколько важных участков улично-дорожной сети ВАО, поэтому будет реализован поэтапно. Прежде всего, будет продлен Окружной проезд: от станции Локомотив МЦК он дотянется до Проектируемого проезда № 7927. Здесь возведут эстакаду, которая обеспечит плавный выход на 6‑й проезд Подбельского и Тюменскую улицу. Это позволит сформировать новые поперечные автомобильные связи, необходимые для разгрузки местного трафика.

Параллельно пройдет реконструкция Проектируемого проезда № 7927 на участке до Открытого шоссе и ремонт Окружного проезда — от Щелковского шоссе до электродепо «Черкизово».

Особое внимание уделено развитию инфраструктуры для общественного транспорта. На пересечении 5‑го и 6‑го проездов Подбельского появится современная конечная станция с отстойно‑разворотной площадкой. Там установят зарядные установки для электротранспорта.

Еще одно важное новшество — подземный пешеходный переход от южного вестибюля станции метро «Бульвар Рокоссовского» через Ивантеевскую улицу и Открытое шоссе. С его помощью пешие маршруты к близлежащим домам станут безопаснее и короче.

В целом, дополнительные дороги и эстакада снизят и экологическую нагрузку в районе, поскольку автомобилисты смогут объезжать загруженные участки, а распределение потоков по новым направлениям снизит нагрузку на Щелковское шоссе и другие магистрали. Повысится и удобство для пассажиров общественного транспорта, так как конечная станция с зарядными устройствами обеспечит бесперебойную работу электробусных маршрутов. Кроме того, модернизированная дорожная сеть упростит подъезды к школам, поликлиникам и торговым центрам в Богородском и Преображенском районах.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 10:04
Фото: mos.ru/ Ю.Иванко
mos.ru✓ Надежный источник

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта
В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями. В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю.

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году
Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин". Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин».

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу
Афиша ключевых событий 23–25 января: фестивали, мастер-классы с чемпионами и необычные спортивные турниры. Проект «Зима в Москве» дарит горожанам и гостям столицы насыщенную активностями программу.

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов. В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 22/01Чтв"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 22/01ЧтвПевица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет