В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть

Строительство эстакады и прокладка новых дорог упростят поездки для 200 тысяч жителей в восточной части города.

В Восточном административном округе Москвы будет реализован дорожно– транспортный проект, благодаря которому связность районов Богородское и Преображенское улучшится. Ключевая задача проекта — обеспечить комфортный доступ к станциям Бульвар Рокоссовского и Локомотив Московского центрального кольца (МЦК). За счет новых дорог и эстакады жители получат удобные маршруты, сократятся время в пути и нагрузка на существующие магистрали. Завершить все работы планируется к 2028 году.

Проект охватывает сразу несколько важных участков улично-дорожной сети ВАО, поэтому будет реализован поэтапно. Прежде всего, будет продлен Окружной проезд: от станции Локомотив МЦК он дотянется до Проектируемого проезда № 7927. Здесь возведут эстакаду, которая обеспечит плавный выход на 6‑й проезд Подбельского и Тюменскую улицу. Это позволит сформировать новые поперечные автомобильные связи, необходимые для разгрузки местного трафика.

Параллельно пройдет реконструкция Проектируемого проезда № 7927 на участке до Открытого шоссе и ремонт Окружного проезда — от Щелковского шоссе до электродепо «Черкизово».

Особое внимание уделено развитию инфраструктуры для общественного транспорта. На пересечении 5‑го и 6‑го проездов Подбельского появится современная конечная станция с отстойно‑разворотной площадкой. Там установят зарядные установки для электротранспорта.

Еще одно важное новшество — подземный пешеходный переход от южного вестибюля станции метро «Бульвар Рокоссовского» через Ивантеевскую улицу и Открытое шоссе. С его помощью пешие маршруты к близлежащим домам станут безопаснее и короче.

В целом, дополнительные дороги и эстакада снизят и экологическую нагрузку в районе, поскольку автомобилисты смогут объезжать загруженные участки, а распределение потоков по новым направлениям снизит нагрузку на Щелковское шоссе и другие магистрали. Повысится и удобство для пассажиров общественного транспорта, так как конечная станция с зарядными устройствами обеспечит бесперебойную работу электробусных маршрутов. Кроме того, модернизированная дорожная сеть упростит подъезды к школам, поликлиникам и торговым центрам в Богородском и Преображенском районах.