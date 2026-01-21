Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов

В столице запланирован масштабный спортивный праздник с квестами, мастер-классами и встречами со знаменитыми атлетами.

24 января олимпийский комплекс «Лужники» превратится в центр спортивного азарта. Здесь состоится фестиваль школьного и студенческого спорта — событие, призванное вдохновить юных москвичей на занятия физической культурой и открыть для них мир необычных спортивных дисциплин. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в рамках проекта «Зима в Москве».

Популярность активного образа жизни среди столичных школьников продолжает расти. Только за 2025 год число спортивных секций для детей в Москве увеличилось на 10%, а общее количество юных спортсменов достигло почти 350 тысяч. Фестиваль станет логичным продолжением этой тенденции. Гостей ждет насыщенная программа, где каждый найдет занятие по душе. Любители скорости и выносливости смогут преодолеть лыжно‑биатлонную трассу, а те, кто предпочитает командные игры, — сразиться в снежный волейбол или азартный футбол в валенках. Для ценителей тактических видов спорта организуют площадки для тэг-регби и керлинга.

Несомненный интерес посетителей вызовут специализированные зоны с необычным спортивным оборудованием. Желающие проверить силу удара приглашаются на хоккейный силомер, а поклонники экстремальных дисциплин — на площадку для сноуборд‑джибинга. Те, кому по душе точность и концентрация, смогут попрактиковаться на биатлонном стрельбище, сочетая физическую нагрузку с меткостью. На большом катке «Лужников» будут организованы мастер‑классы по фигурному катанию. Под руководством опытных наставников даже новички смогут сделать первые шаги на льду, а более уверенные спортсмены — отточить элементы, выполняя рекомендации профессионалов.

Настоящим подарком для участников фестиваля станут встречи со звездами российского спорта. Олимпийский чемпион‑лыжник Никита Крюков раскроет секреты правильного распределения сил на дистанции. Фигурист Макар Игнатов поделится лайфхаками по психологической подготовке к соревнованиям и техникам эффективных тренировок. А сноубордист Денис «Бонус» Леонтьев проведет динамичный мастер‑класс по трюкам джибинга, показав, как превратить катание в настоящее искусство.

Вход на фестиваль свободный, однако для участия в отдельных мастер‑классах и соревнованиях требуется предварительная регистрация. Организаторы подчеркивают: главная цель события — не выявить победителей, а подарить участникам радость движения, познакомить их с разнообразием спортивных дисциплин и вдохновить на регулярные занятия.