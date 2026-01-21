Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Среда 21 января

Среда 21 января

16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену
Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
В столице запланирован масштабный спортивный праздник с квестами, мастер-классами и встречами со знаменитыми атлетами.

24 января олимпийский комплекс «Лужники» превратится в центр спортивного азарта. Здесь состоится фестиваль школьного и студенческого спорта — событие, призванное вдохновить юных москвичей на занятия физической культурой и открыть для них мир необычных спортивных дисциплин. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в рамках проекта «Зима в Москве».

Популярность активного образа жизни среди столичных школьников продолжает расти. Только за 2025 год число спортивных секций для детей в Москве увеличилось на 10%, а общее количество юных спортсменов достигло почти 350 тысяч. Фестиваль станет логичным продолжением этой тенденции. Гостей ждет насыщенная программа, где каждый найдет занятие по душе. Любители скорости и выносливости смогут преодолеть лыжно‑биатлонную трассу, а те, кто предпочитает командные игры, — сразиться в снежный волейбол или азартный футбол в валенках. Для ценителей тактических видов спорта организуют площадки для тэг-регби и керлинга.

Несомненный интерес посетителей вызовут специализированные зоны с необычным спортивным оборудованием. Желающие проверить силу удара приглашаются на хоккейный силомер, а поклонники экстремальных дисциплин — на площадку для сноуборд‑джибинга. Те, кому по душе точность и концентрация, смогут попрактиковаться на биатлонном стрельбище, сочетая физическую нагрузку с меткостью. На большом катке «Лужников» будут организованы мастер‑классы по фигурному катанию. Под руководством опытных наставников даже новички смогут сделать первые шаги на льду, а более уверенные спортсмены — отточить элементы, выполняя рекомендации профессионалов.

Настоящим подарком для участников фестиваля станут встречи со звездами российского спорта. Олимпийский чемпион‑лыжник Никита Крюков раскроет секреты правильного распределения сил на дистанции. Фигурист Макар Игнатов поделится лайфхаками по психологической подготовке к соревнованиям и техникам эффективных тренировок. А сноубордист Денис «Бонус» Леонтьев проведет динамичный мастер‑класс по трюкам джибинга, показав, как превратить катание в настоящее искусство.

Вход на фестиваль свободный, однако для участия в отдельных мастер‑классах и соревнованиях требуется предварительная регистрация. Организаторы подчеркивают: главная цель события — не выявить победителей, а подарить участникам радость движения, познакомить их с разнообразием спортивных дисциплин и вдохновить на регулярные занятия.

21 января 2026, 15:48
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
От школ до современной поликлиники – как меняется инфраструктура округов. В 2025 году в Троицкой и Новомосковском административных округах (ТиНАО) был сделан значительный шаг в развитии социальной инфраструктуры.

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали
Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам. Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется
Вместо старых пятиэтажек – современные ЖК и новая городская инфраструктура. В районе Проспект Вернадского продолжается реализация программы реновации: недавно жители трех старых домов начали переселяться в современный жилой комплекс на улице Лобачевского, дом 28.

Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ

Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ
Новая станция метро станет важным транспортным узлом столицы. В Москве продолжается реализация масштабного проекта — строительства Бирюлевской линии метро.

