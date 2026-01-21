Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Среда 21 января

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
121

От школ до современной поликлиники – как меняется инфраструктура округов.

В 2025 году в Троицкой и Новомосковском административных округах (ТиНАО) был сделан значительный шаг в развитии социальной инфраструктуры. Здесь возвели и реконструировали за счет городского бюджета девять важных объектов. Их общая площадь превысила 93 тысячи квадратных метров — теперь это современное пространство для обучения, лечения и культурного досуга тысяч жителей.

География обновлений охватила шесть районов ТиНАО. В Троицке, Филимонковском и Краснопахорском районах реализовали по два проекта, в Щербинке, Бекасове и Коммунарке — по одному.

Больше всего в прошлом году в ТиНАО построили и обновили учебных заведений: шесть зданий общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. Каждое из них стало не просто местом для уроков, а настоящей средой для всестороннего развития детей.

Показательный пример – новая трехэтажная школа в Щербинке. Рассчитанная на 400 учащихся, она воплотила в себе современные подходы к организации образовательного процесса. Просторные лабораторно‑исследовательские комплексы позволяют школьникам погружаться в мир науки, специализированные кабинеты обеспечивают углубленное изучение предметов, а спортивный зал и светлые рекреации создают условия для физического развития и отдыха. Особого внимания заслуживает медиатека, открывающая возможности для самостоятельной работы и исследовательской деятельности. Все это позволяет учащимся не ограничиваться стандартной программой, а пробовать себя в различных сферах прямо в стенах школы.

В Филимонковском районе открылась современная поликлиника для взрослых и детей. Учреждение площадью более 13 тысяч квадратных метров способно принимать до 750 посетителей в смену, что значительно повышает доступность медицинской помощи для жителей района. Продуманная планировка здания обеспечивает комфортное перемещение пациентов, лаборатории позволяют проводить широкий спектр анализов, а удобные зоны ожидания с понятной навигацией создают благоприятную атмосферу для посетителей.

Кроме того, в здании разместились дополнительные социальные учреждения:

  • семейный центр;
  • отделение Московского городского центра реабилитации;
  • центр московского долголетия.

Теперь жители района могут получить широкий спектр медицинских и социальных услуг в одном месте, экономя время и силы.

21 января 2026, 15:32
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

