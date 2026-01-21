На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток.

На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения. В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства обновили и расширили сеть светильников в ряде районов, сделав городские пространства комфортнее и безопаснее.

Наибольший объем работ выполнен в Западном и Восточном Бирюлеве, а также в Братееве. В частности, в Бирюлево Западном теперь 74 новых фонарных столба и 95 светильников, в Бирюлево Восточном установили 60 опор и 66 светильников, в Братеево — 52 опоры и 70 светильников.

Важно, что при обновлении меняются не только точки освещения, но и сами осветительные приборы – используются энергоэффективные светодиодные светильники. В отличие от устаревших аналогов они потребляют меньше электроэнергии, мгновенно включаются и работают стабильно, снижая нагрузку на электросети.

Практические результаты уже отметили жители района Бирюлево Восточное. Там на Михневской улице у дома 19, корп. 2 появились 12 новых опор и столько же светильников. Теперь местные парковочные зоны, детская площадка и зона со спортивными тренажерами равномерно освещены. Еще одно новшество – полностью освещенный пешеходный маршрут от жилого дома к школе № 947. Это решило проблему темных участков, особенно актуальную в осенне‑зимний период.

Во дворе дома 7, корп. 1 по Михневской улице установили 10 опор и 12 светильников. Они обеспечивают нормативный уровень освещенности пешеходных дорожек, подходов к подъездам, зоны с уличными тренажерами и парковки. В дворе дома 13, корп. 1 световые решения органично вписали в ландшафт: на пешеходных дорожках и детской площадке разместили семь светоточек. Это повысило безопасность и функциональность пространства.

В Бирюлево Западном у дома 23, корп. 3 в Востряковском проезде шесть опор с 12 светильниками преобразили каток. Направленный световой поток равномерно покрывает ледовую поверхность, позволяя проводить тренировки и любительские игры по вечерам. Теперь каток стал одним из любимых мест отдыха жителей района.

Таким образом, модернизация освещения в столице — это не просто замена ламп, а создание целостной среды, где каждый уголок становится светлее и безопаснее ночью. Современные фонари становятся частью устойчивой инфраструктуры, повышающей качество городской среды.